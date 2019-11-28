Son Dakika Haberleri: FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur grupları belli oldu
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur grupları belli oldu

6 saat önce

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci tur gruplarında mücadele edecek ekipler belirlendi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur grupları belli oldu, System.String[]

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci tur gruplarında mücadele edecek ekipler belirlendi.

Toplam 32 takımın katılımıyla 8 grupta oynanan organizasyonda ilk 2 sırayı alanlar adını ikinci tura yazdırdı.

İkinci turda 4 grupta mücadelesine devam edecek 16 ekipten gruplarında ilk 2 sırada yer bulanlar çeyrek final vizesi alacak.

Heyecanın 11 Aralık Çarşamba günü başlayacağı 2. turda son müsabakalar 5 Şubat 2020'de oynanacak.

Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'nin L Grubu'nda yer alacağı organizasyonda ikinci tur grupları şöyle:

I Grubu: Benfica (Portekiz), Bakken Bears (Danimarka), medi Bayreuth (Almanya), Spirou Basket (Belçika).

J Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail), U-BT Cluj (Romanya), CSM CSU (Romanya), Tsmoki-Minsk (Belarus).

K Grubu: Landstede Hammers (Hollanda), Egis Kormend (Macaristan), Ventspils (Letonya), Kiev Basket (Ukrayna).

L Grubu: Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka, ZZ Leiden (Hollanda), Enisey (Rusya).

Hollanda, Romanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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