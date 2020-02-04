FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda son 3 çeyrek finalist yarın belli olacak

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselecek son 3 takım, yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
I Grubu'nda Almanya temsilcisi medi Bayreuth, K Grubu'nda Ukrayna'dan Kiev Basket ile Letonya'dan Ventspils ve L Grubu'nda Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji'nin çeyrek final vizesi aldığı organizasyonda, ikinci tur mücadelesi bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
I Grubu'nda birbirlerine Danimarka'da rakip olacak Bakken Bears ile Portekiz temsilcisi Benfica'nın oynayacağı müsabakada galip gelecek takım, adını çeyrek final yazdıracak.
Çeyrek finale yükselecek iki ekibin de son hafta belli olacağı J Grubu'nda 4 takımın da adını son 8 arasına yazdırma ihtimali bulunuyor.
I Grubu'nda bugün TSİ 20.30'da medi Bayreuth (Almanya)-Spirou Basket (Belçika) maçıyla başlayacak ikinci tur son müsabakalarının diğerleri yarın oynanacak. Bu maçların programı TSİ olarak şöyle:
I Grubu
20.30 Bakken Bears (Danimarka)-SL Benfica (Portekiz)
J Grubu
19.30 U-BT Cluj Napoca (Romanya)-Ironi Ness Ziona (İsrail)
19.30 Tsmoki Minsk (Belarus)-CSM CSU Oradea (Romanya)
K Grubu
20.00 Kiev Basket (Ukrayna)-Ventspils (Letonya)
20.30 Egis Kormend (Macaristan)-Landstede Hammers (Hollanda)
L Grubu
15.30 Enisey (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda)
20.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji
Çeyrek final eşleşmeleri
Organizasyonda 4 ve 11 Mart'ta oynanması planlanan çeyrek finalde olası eşleşmeler şöyle:
medi Bayreuth (Almanya)-J Grubu ikincisi
Pınar Karşıyaka-K Grubu ikincisi
J Grubu birincisi-I Grubu ikincisi
K Grubu birincisi-Bahçeşehir Koleji