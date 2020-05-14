FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri 29 Haziran-4 Temmuz'da yapılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile yapılan görüşmelerin ardından basketbolda Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nin 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Karar verilirken oyuncuların iş yükü, milli takım hazırlıkları ve ulusal lig takvimlerinin dikkate alındığı belirtildi.

FIBA Olimpiyat Elemeleri, Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'da oynanacak.

Türkiye'nin de dahil olduğu toplam 24 ülke, her biri 6 takımdan oluşan bu dört eleme turnuvasında mücadele edecek.

Şu ana kadar ev sahibi Japonya ve FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda katılım hakkı kazanan 7 takım, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda doğrudan katılma hakkı kazandı.

Milli Takım, Kanada'da yapılacak elemelerde B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak. A Grubu'nda ise Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.