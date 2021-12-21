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FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: "Federasyonlar ile yerel ligler hak ettikleri saygıyı görmeli" - Son Dakika

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: "Federasyonlar ile yerel ligler hak ettikleri saygıyı görmeli"

21.12.2021 13:41
FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: "Federasyonlar ile yerel ligler hak ettikleri saygıyı görmeli"

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Problemimiz sadece takvimlerimizin çakışması değil, aslında en büyük problemimiz Avrupa basketbolunun büyümesi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Problemimiz sadece takvimlerimizin çakışması değil, aslında en büyük problemimiz Avrupa basketbolunun büyümesi. Her seviyedeki kulübün daha çok kazanması lazım, pastadan basketbol olarak daha büyük bir pay almamız lazım ve aynı zamanda federasyonlar ile yerel ligler hak ettikleri saygıyı görmeli" dedi.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, çevrimiçi olarak düzenlenen basın toplantısında dünya çapından medya mensupları ile buluştu. İlk olarak geçtiğimiz yılı değerlendiren Zagklis, "Olimpiyat Oyunları'nın ertelendiği ve FIBA takviminin de buna göre şekillendiği bir yıla başladık. Yıl içerisinde; erkeklerde dört Olimpiyat Elemesi Turnuvası, 3x3 basketbolda iki Olimpiyat Elemesi Turnuvası ve kadınlarda dört Kıtasal Kupa Elemeleri organizasyonlarını düzenlemeyi başardık. Bunun yanında erkeklerde de Kıtasal Kupa Elemeleri'ni başarıyla gerçekleştirdik. Bunları yaparken binlerce sporcu ülkelerini temsil etmek için seyahat etti ve biz her organizasyonda herkesin sağlığını koruyacak önlemleri aldık. Bunun için, bu süreçte yanımızda olan bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"FEDERASYONLAR İLE YEREL LİGLER HAK ETTİKLERİ SAYGIYI GÖRMELİ"

Federasyonlar ile yerel liglerin hak ettikleri saygıyı görmesi gerektiğini belirten Zagklis, "Euroleague ile olan ilişkimizi geliştirilebilir bir ilişki olarak görüyoruz. Yaz aylarında inisiyatif kullanarak herkesi bir masada toplamayı başardık. Korona virüsün bizi zorlaması sayesinde anladık ki esneklik gösterebiliyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği'nin kapalı liglerle ilgili kararına dair bir ivme söz konusu. Onlar da yaptıkları açıklamalarda kapalı lig planları için bir umut olmadığını ve özellikle FIBA'nın onayı olmadan bunun olmayacağını belirtiyorlar. Bu noktada iyimserim. Çünkü inisiyatif kullanarak herkesi bir araya getirdiğimizde kulüpler, Euroleague ve NBA tarafından pozitif tepkiler aldık. Bizim problemimiz sadece takvimlerimizin çakışması değil, aslında en büyük problemimiz Avrupa basketbolunun büyümesi. Bu noktada ilk adımları doğru yönde attığımıza inanıyorum. Kolay bir şey değil ama bunun için buradayız. Her seviyedeki kulübün daha çok kazanması lazım, pastadan basketbol olarak daha büyük bir pay almamız lazım ve aynı zamanda federasyonlar ile yerel ligler hak ettikleri saygıyı görmeli. Güçlü milli takımlar, güçlü yerel ligler olmalı ki güçlü uluslararası ligler olsun. Basketbol ailesi içinde bölünmeyi göze alamayız. Bu olursa, gençler başka yöne yönelir, başka sporlarla ilgilenirler" şeklinde konuştu.

"KASIM PENCERESİ EUROLEAGUE'İN İYİ NİYET GÖSTERMESİ ADINA KAÇAN BİR FIRSAT"

Kasım ayında gerçekleşen milli takım elemeleri penceresinin Euroleague'in iyi niyetini gösterebilmesi adına kaçan bir fırsat olduğunu belirten FIBA Genel Sekreteri, "Kulüplerin maçları erteleme talebini hoş karşılamamak ve milli maçlarla tarihlerin doğrudan denk gelmesi kabul edilemez. İki kulüp birden maç tarihini değiştirmek isterken Euroleague'in bunu yapmıyor oluşu hoş değil. Türkiye ve Fransa'da milli takım maçlarının oynandığı günde Euroleague derbi maçı oynattı. Bunlar çözüm odaklı ya da olumlu sinyaller değil. İlk adımları doğru yönde attık dedim ama onu artık eskisine göre daha çok iletişim halinde olduğumuz için söyledim. Şubat ayında oynanacak elemeler için şimdiden ulusal federasyonların daha fazla iyi niyet işareti görmek istediğini söyleyebiliriz. Biz her kıtada esneklik göstererek, yerel lig ve federasyonları tanıyarak turnuvalarımızı düzenliyoruz. Bir tek Avrupa'da bu sorunu çözemiyoruz. Biz basketbolun gelişmesini istiyoruz, bunun için de milli takım turnuvalarının sürmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu kararımızın arkasındayız. Pencereleri kaldırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bizim elimizde uygun çözümler var, açık fikirlilikle masadayız, görüşmeye açığız. Biz de esneklik gösterebiliriz ama milli takımlar hak ettiği saygıyı görmeli" açıklamasında bulundu.

"KORONA VİRÜS KONUSUNDA TEDBİRLİYİZ"

Korona virüs varyasyonlarının artması hakkında ise Zagklis, "Daha fazla korona virüs varyasyonu olması durumunda tüm etkinlikler için bir B planımız var. Zaten fanus düzeneğinde birçok etkinlik düzenledik. Endişeli değiliz, tedbirliyiz" dedi.

(İHA)

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: Federasyonlar ile yerel ligler hak ettikleri saygıyı görmeli

Koronavirüs, Euroleague, basketbol, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: 'Federasyonlar ile yerel ligler hak ettikleri saygıyı görmeli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: "Federasyonlar ile yerel ligler hak ettikleri saygıyı görmeli" - Son Dakika
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