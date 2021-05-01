FİBA Grubu, Gelecek Varlık'ın halka arzı için SPK'ya başvurdu

FİBA Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık, şirket paylarının halka arzı amacı ile izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Gelecek Varlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı sonu itibarıyla, devraldığı alacaklardan bugüne kadar 3,8 milyar TL tahsilat gerçekleştiren şirket, 2021 ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırdı.

Kuruluşundan bu yana 1,5 milyon gerçek ve tüzel kişinin borcunu devralan Gelecek Varlık, bugüne kadar 480 binden fazla müşterisini finansal özgürlüğüne kavuşturdu. PwC Türkiye tarafından hazırlanan sektör raporuna göre, Gelecek Varlık toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğü ile varlık yönetimi sektöründe lider konumda bulunuyor.

"Yıla yüzde 28 tahsilat artışı ile başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, Gelecek Varlık'ın 2021 ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28 artırdığını belirterek, "Müşterilerimize sağladığımız çözümlerle 2020 yılını 551 milyon TL tahsilatla kapattık. 2021 ilk çeyreğinde tahsilatımızı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak büyümeye devam ettik. Özellikle bu zor dönemde işletmelerin faaliyetlerine devam etmeleri ve bireylerin finansal özgürlüklerine kavuşmaları için müşterilerimize çözüm odaklı esneklikler sağladık. Gücümüzü, müşterilerimizin finansal durumlarını yakından takip etmemizi ve kişiye özel çözümler üretmemizi sağlayan gelişmiş dijital altyapımız ile deneyimli insan kaynağımızdan alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Varlık'ın 550'den fazla kişiye istihdam sağladığını aktaran Ünlüdoğan, "FİBA Grubu'nun toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki değerlerine bağlı kalarak, çalışanlarımızın yüzde 66'sı ve yönetim kadromuzun yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Uzlaşmacı, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.