FIBA, İklim için Spor Hareketi'ne katıldı! - Son Dakika

FIBA, İklim için Spor Hareketi'ne katıldı!

FIBA'dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in spor kuruluşlarının faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmasına yardımcı olmayı ve sporseverleri bu çabaya dahil etmek için sporun dünya çapındaki popülaritesinden yararlanmayı amaçladığı harekete dahil olunduğu belirtildi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in spor kuruluşlarının faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmasına yardımcı olmayı ve sporseverleri bu çabaya dahil etmek için sporun dünya çapındaki popülaritesinden yararlanmayı amaçladığı harekete dahil olunduğu belirtildi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan FIBA Başkanı Hamane Niang, "Bu girişime katılmak FIBA için önemli bir adım. Bu girişime katılarak, bu harekette yer alan ilkeleri uygulama niyetimizi gösteriyoruz. Sporda iklim hareketi gündemini geliştirmek ve uygulamak için ilgili paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız. Uluslararası bir federasyon olarak, düşük karbonlu bir geleceği kucaklayan ve gezegeni gelecek nesiller için güvende tutan daha geniş bir toplumsal değişime ilham verme sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.


Birleşmiş Milletler, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:25 

Son Dakika Spor FIBA, İklim için Spor Hareketi'ne katıldı! - Son Dakika Spor
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