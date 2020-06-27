FIBA, kadın hakemleri artırmak için harekete geçti - Son Dakika

FIBA, kadın hakemleri artırmak için harekete geçti

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Oyun Yetkilileri Lisanslaması'nın yeni döngüsünde (2021-23) dünya çapındaki FIBA lisanslı kadın hakemlerin artmasını sağlamak için harekete geçti.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Oyun Yetkilileri Lisanslaması'nın yeni döngüsünde (2021-23) dünya çapındaki FIBA lisanslı kadın hakemlerin artmasını sağlamak için harekete geçti.

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FIBA'nın 2019-2023 döngüsü için stratejik hedeflerden biri olan 'Basketbolda Kadınlar' kapsamında, FIBA Merkez Kurulu tarafından, 2021-23 lisans döneminde her ulusal federasyon için ekstra bir kadın hakem lisans tahsisine izin veren kararlar alınacağı duyuruldu. Bu karar doğrultusunda FIBA'nın beklentisi ise kadın lisanslı hakem sayısında yüzde 20-30 oranında artış olacağı yönünde.


FIBA, aynı zamanda, aynı lisans dönemi için komisyon üyesi adaylarına, kadın adaylara öncelik vererek ek lisans tahsisleri de sağlayacak.


Ayrıca, FIBA Merkez Kurulu, 50 yaşındaki hakemlere aynı görevde devam etme fırsatı veren iç yönetmelikte yapılan değişiklikleri onayladı. Bu değişikliklere göre; adayların halihazırda ve önceki lisans döneminde siyah veya yeşil lisansları olmalı ve ana FIBA resmi müsabakalarında FIBA değerlendirme kriterlerine göre sürekli olarak yüksek performans derecelerine ulaşmış olmaları gerekmekte. Lisansın uzatılması ise en fazla iki lisans dönemi, toplamda dört yıl için geçerli olabilir.


FIBA Hakemlik Başkanı Carl Jungebrand, "Her iki sunulan karar da basketbol görevlilerimiz için çok olumlu bir adım. FIBA ve ulusal federasyonların bu birleşik çabası sadece dünya çapında kadın hakemler geliştirmek için daha fazla fırsat oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda FIBA'nın 50 yaşına ulaşmış en deneyimli hakemlerini korumasını sağlayacaktır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:17 Kaynak: İHA

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