İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi.
Turnuvada ilk gün maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:
A Grubu (İspanya):
İsveç-Slovakya: 74-57
Belarus-İspanya: 53-51
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- İsveç
|1
|1
|-
|74
|57
|17
|2
|2- Belarus
|1
|1
|-
|53
|51
|2
|2
|3- İspanya
|1
|-
|1
|51
|53
|-2
|1
|4- Slovakya
|1
|-
|1
|57
|74
|-17
|1
B Grubu (İspanya):
Karadağ-Yunanistan: 70-55
Sırbistan-İtalya: 86-81 (Uzatmada)
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Karadağ
|1
|1
|-
|70
|55
|15
|2
|2- Sırbistan
|1
|1
|-
|86
|81
|5
|2
|3- İtalya
|1
|-
|1
|81
|86
|-5
|1
|4- Yunanistan
|1
|-
|1
|55
|70
|-15
|1
C Grubu: (Fransa)
Bosna Hersek-Belçika: 70-55
Slovenya-Türkiye: 72-47
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Slovenya
|1
|1
|-
|72
|47
|25
|2
|2- Bosna Hersek
|1
|1
|-
|70
|55
|15
|2
|3- Belçika
|1
|-
|1
|55
|70
|-15
|1
|4- Türkiye
|1
|-
|1
|47
|72
|-25
|1
D Grubu: (Fransa)
Rusya-Çekya: 73-69
Fransa-Hırvatistan: 105-63
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Fransa
|1
|1
|-
|105
|63
|42
|2
|2- Rusya
|1
|1
|-
|73
|69
|4
|2
|3- Çekya
|1
|-
|1
|69
|73
|-4
|1
|4-Hırvatistan
|1
|-
|1
|63
|105
|-42
|1
Kaynak: AA
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