FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası

D Grubu: (Fransa)

Hırvatistan- Rusya: 62-73

Çekya-Fransa: 51-71

Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti