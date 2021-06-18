İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci maçlar sona erdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda ikinci maçını da kaybetti. Milliler, Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.
Turnuvada ikinci gün maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:
A Grubu (İspanya):
Slovakya- Belarus: 58-54
İspanya- İsveç: 76-55
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- İspanya
|2
|1
|1
|127
|108
|19
|3
|2- Belarus
|2
|1
|1
|107
|109
|-2
|3
|3- İsveç
|2
|1
|1
|129
|133
|-4
|3
|4- Slovakya
|2
|1
|1
|115
|128
|-13
|3
B Grubu (İspanya):
Yunanistan- Sırbistan: 51-85
İtalya- Karadağ: 77-61
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Sırbistan
|2
|2
|-
|171
|132
|39
|4
|2- İtalya
|2
|1
|1
|158
|147
|11
|3
|3- Karadağ
|2
|1
|1
|130
|132
|-2
|3
|4- Yunanistan
|2
|-
|2
|106
|154
|-48
|2
C Grubu: (Fransa)
Türkiye-Bosna Hersek: 54-64
Belçika- Slovenya: 94-67
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Bosna Hersek
|2
|2
|-
|134
|109
|25
|4
|2- Belçika
|2
|1
|1
|147
|127
|20
|3
|3- Slovenya
|2
|1
|1
|129
|139
|-10
|3
|4- Türkiye
|2
|-
|2
|101
|136
|-35
|2
D Grubu: (Fransa)
Hırvatistan- Rusya: 62-73
Çekya-Fransa: 51-71
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Fransa
|2
|2
|-
|176
|114
|62
|4
|2- Rusya
|2
|2
|-
|146
|131
|15
|4
|3- Çekya
|2
|-
|2
|120
|144
|-24
|2
|4-Hırvatistan
|2
|-
|2
|125
|178
|-53
|2
Kaynak: AA
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