FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Mmes Carolo: 64 Çukurova Basketbol: 95 - Son Dakika

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun seyircisiz oynanan ilk maçında Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile karşılaşan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 95-64 kazandı.

Korona virüs salgını dolayısıyla FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda bu turun her 2 maçının da Mersin'de oynanması kararlaştırılmıştı. Bugün deplasman pozisyonunda olduğu için seyircisiz oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 23-16 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 47-31 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyotu 69-47 galip kapadı. Son periyotta aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, maçı 95-64 kazandı. Turun ikinci maçı yarın oynanacak.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski xx, Nikola Perlic xx, Milosav Kaludjerovic xx

Flammes Carolo: Lisa Berkani xx 10, Amel Bouderra x 6, Nia Coffey x 7, Evelyn Akhator x 9, Tina Pouye xxx 17, Leonie Fiebich xx 11, Marie Milapie x 4

Çukurova Basketbol Mersin Mersin Yenişehir Belediyesi: Kuanitra Holingsvorth xx 13, Shavonte Zellous xx 10, Temi Fagbenle xx 16, Tiffany Hayes xx 14, DeWanna Bonner xx 11, Jasmine Thomas xx 11, Kristine Anigwe x 3, Yvonne Turner xx 11, Asena Yalçın x 6

1. periyot: 16-23 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 31-47 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 47-69 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

(Koray Ünlü/İHA)