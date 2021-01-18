FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda B Grubu maçları Ankara'da oynanacak
18.01.2021 11:25
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda OGM Ormanspor'un yer alacağı B Grubu maçları yarın Ankara'da başlayacak.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda OGM Ormanspor'un yer alacağı B Grubu maçları yarın Ankara'da başlayacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak B Grubu'nda OGM Ormanspor'un yanı sıra Macaristan'dan Aluinvent DVTK ve İsrail'den Ramla takımları yer alacak. İsveç ekibi A3 Basket Umea ise takımda yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gruptan çekildi.
Grubun ilk maçında yarın Aluinvent DVTK ile Ramla saat 17.00'de karşılaşacak. OGM Ormanspor, 21 Ocak Perşembe günü Ramla'yla, 22 Ocak Cuma günü ise Aluinvent DVTK takımıyla karşılaşacak. Bu iki karşılaşmada saat 17.00'de başlayacak.
Grupta ilk iki sırayı alan ekipler adını üst tura yazdıracak.
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