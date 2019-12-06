Son Dakika Haberleri: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda üst tura çıkan 24 takım belli oldu
Son Dakika Spor FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda üst tura çıkan 24 takım belli oldu - Son Dakika Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda üst tura çıkan 24 takım belli oldu

6 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off ve son 16 turunda mücadele edecek 24 takım belli oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda üst tura çıkan 24 takım belli oldu, System.String[]

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off ve son 16 turunda mücadele edecek 24 takım belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre gruplardaki performanslarıyla en iyi 8 takım arasına giren Türkiye'den Hatay Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor, İspanya'dan Perfumerias Avenida, Valencia, Fransa'dan Basket Landes, Carolo Basket, Macaristan'dan KSC Szekszard ve Rusya'dan MBA Moskova doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Turnuvadaki diğer Türk temsilcilerinden grubunda ikinci sırayı alan BOTAŞ ve en iyi üçüncüler kontenjanından Beşiktaş TRC İnşaat, play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı. Play-off turuna yükselen diğer ekipler, ACS Sepsi (Romanya), Artego Bydgoszcz, InvestInTheWest ENEA Gorzow, CCC Polkowice (Polonya), Elfic Fribourg (İsviçre), Enisey, Sparta&k M.R. Vidnoje (Rusya), Tsmoki-Minsk (Belarus), Lointek Gernika Bizkaia, Cadi La Seu (İspanya), Basket Hema SKW (Belçika), Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan), Olympiakos (Yunanistan), Roche Vendee (Fransa) oldu.

Play-off turunda Beşiktaş TRC İnşaat ile Roche Vendee ve BOTAŞ ile CCC Polkowice eşleşti.

Kupanın play-off turunda ilk maçlar, 19 Aralık'ta yapılacak. Rövanşlar ise 9 Ocak 2020'de oynanacak ve son 16 turuna kalan diğer 8 takım belli olacak. Son 16 turu maçları da Ocak 2020'de oynanacak.

Öte yandan turnuvadaki diğer Türk temsilcileri Bellona Kayseri Basketbol ve Galatasaray ise gruplarda elendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı!
Arda Turan, Galatasaray'da oynamak için can atıyor! Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu Süper Lig ekibinin borcu dudak uçuklattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:55:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda üst tura çıkan 24 takım belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]