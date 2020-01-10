FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu! - Son Dakika Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu!

6 saat önce

Play-off 1. turunda rakibini elemeyi başaran Beşiktaş TRC İnşaat, son 16 turunda Fransa temsilcisi Carolo Basket ile karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu!, System.String[]

Play-off 1. turunda rakibini elemeyi başaran Beşiktaş TRC İnşaat, son 16 turunda Fransa temsilcisi Carolo Basket ile karşılaşacak.


Grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselen kupadaki diğer Türk temsilcilerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi Sparta&k M.R. Vidnoje, OGM Ormanspor ise Yunanistan'dan Olympiakos'la eşleşti.


Eşleşmelerde maçlar, 23-29 Ocak'ta oynanacak. Tur atlayan ekipler, çeyrek finale kalacak. Beşiktaş TRC İnşaat, ilk maçı deplasmanda, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor ise sahasında oynayacak.


FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:


Carolo Basket (Fransa)-Beşiktaş TRC İnşaat


Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sparta&k M.R. Vidnoje (Rusya)


OGM Ormanspor-Olympiakos (Yunanistan)


Perfumerias Avenida (İspanya)-Artego Bydgoszcz (Polonya)


Valencia (İspanya)-Enisey (Rusya)


Basket Landes (Fransa)-Cadi La Seu (İspanya)


MBA Moskova (Rusya)-CCC Polkowice (Polonya)


KSC Szekszard (Macaristan)-Lointek Gernika Bizkaia (İspanya)

Beşiktaş, Fransa, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:27 
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