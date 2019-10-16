Salon: Metro Enerji
Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Ognjen Jokic (Karadağ)
Fenerbahçe Öznur Kablo: Cruz 13, Iagupova 22, Zandalasini 21, Tuğçe Canıtez 5, Williams 10, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 3, Ayşe Cora 1, Stokes 9, Esra Ural Topuz
Spar Citylift Girona: Coulibaly 16, Elonu 8, Mendy 24, Palau 14, Sykes 10, Andusic 6, Oma, Araujo, Buch 4
1. Periyot: 24-13
Devre: 46-40
3. Periyot: 66-51
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 mağlup etti.