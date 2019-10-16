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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

4 dakika önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Ognjen Jokic (Karadağ)Fenerbahçe Öznur Kablo: Cruz 13, Iagupova 22, Zandalasini 21, Tuğçe Canıtez 5, Williams 10, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 3, Ayşe Cora 1, Stokes 9, Esra Ural TopuzSpar...

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Ognjen Jokic (Karadağ)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Cruz 13, Iagupova 22, Zandalasini 21, Tuğçe Canıtez 5, Williams 10, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 3, Ayşe Cora 1, Stokes 9, Esra Ural Topuz

Spar Citylift Girona: Coulibaly 16, Elonu 8, Mendy 24, Palau 14, Sykes 10, Andusic 6, Oma, Araujo, Buch 4

1. Periyot: 24-13

Devre: 46-40

3. Periyot: 66-51

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 mağlup etti.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Yunanistan, Makedonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:37 Kaynak: AA
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