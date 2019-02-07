Fıba Kadınlar Avrupa Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 50 - Fenerbahçe: 78

FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi B Grubu 12. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor
, sahasında Fenerbahçe
'yi konuk etti. İki Türk takımının mücadelesinde kazanan taraf 50-78'lik skorla sarı-lacivertli ekip oldu.
Hülya Çoklar sakatlandı
Son haftalarda sakatlıklar ve takımdan ayrılan oyunculardan başı dertte olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'da mücadelenin henüz ilk çeyreğinde Hülya Çoklar sakatlandı. Genç
oyuncu gözyaşları içerisinde salonu sedyeyle terk etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da sadece 7 oyuncu mücadelede yer aldı.
Salon: Antakya
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan
) xx, Paulina Gajdosz (Polonya
) xx, Aleksander Pavlov
(Makedonya
) xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay
xx 8, Yeliz Doğan xx 2, İlsu Darıcıoğlu xx, Williams
xxx 11, Hülya Çoklar xx, Gizem Başaran xxx 13, Merve Aydın
xxx 16
Fenerbahçe: Ayşe Cora
xx, Birsel Vardarlı
xx, Kia
Vaughn xxx 12, Kelsey Plum xxx 15, Tuğçe Canıtez
xx 4, Giorgia Sottana xx 4, Özge Yavaş xx 2, Cecilia Zandalasini xxx 12, Bria Hartley xxx 11, Esra Ural xx 4, Kiah Stokes xx 14
1. Periyot: 12-27 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 31-41 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 43-60 (Fenerbahçe lehine) - HATAY