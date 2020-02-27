FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki maça koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki maça koronavirüs engeli - Son Dakika Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki maça koronavirüs engeli

11 dakika önce

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, İtalya'da son dönemde hızla yayılan Kovid-19 nedeniyle ev sahibi ülkenin takımları Reyer Venezia ve Famila Schio'nun rakipleriyle oynaması gereken maçların iptal edildiği belirtildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki maça koronavirüs engeli, System.String[]

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, İtalya'da son dönemde hızla yayılan Kovid-19 nedeniyle ev sahibi ülkenin takımları Reyer Venezia ve Famila Schio'nun rakipleriyle oynaması gereken maçların iptal edildiği belirtildi.


Açıklamada, organizasyonun devamlılığı amacıyla ilk olarak maçların yarın Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da tarafsız sahada oynanması yönünde karar alındığı, Macaristan ekibi Sopron Basket, Letonya temsilcisi TTT Riga, İtalya'dan Reyer Venezia ve Famila Schio kulübünün yetkilileri ve federasyonlarıyla yapılan görüşmelerin ardından güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle bu karardan vazgeçilerek maçların iptal edilmesine onay verildiği bildirildi.


Maçların sonuçları, yönetmeliğin gözden geçirilmesinin ardından yetkililerin alacağı karara göre belirlenecek.

Ljubljana, Slovenya, İtalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:02 
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