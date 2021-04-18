FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon UMMC Ekaterinburg - Son Dakika

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon UMMC Ekaterinburg

18.04.2021 21:39
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon UMMC Ekaterinburg, System.String[]

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı 78-68 mağlup eden Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı 78-68 mağlup eden Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonun İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Finali'nin ilk maçlarında Fenerbahçe Öznur Kablo'yu yenen UMMC Ekaterinburg ile Sopron Basket'e üstünlük kuran Perfumerias Avenida karşılaştı.

Özlem Yalman'ın baş hakem olarak görev yaptığı müsabakaya iyi başlayamamasına rağmen ikinci çeyrekte toparlanan ve kalan bölümde de iyi oyununu sürdüren UMMC Ekaterinburg, sahadan 78-68 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. Perfumerias Avenida ise ikincilikle yetindi.

UMMC Ekaterinburg'dan 6. şampiyonluk

Rus ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

UMMC Ekaterinburg, kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda kupayı 2003, 2013, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 2021'de de müzesine götürmeyi başardı. Rus temsilcisi, İstanbul'da 2016'nın ardından ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Öte yandan UMMC Ekaterinburg, bu şampiyonlukla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan ikinci takım unvanının tek başına sahibi oldu. Bu organizasyonun Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlendiği yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 şampiyonluk kazanan Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Perfumerias Avenida ikinci kez finalde kaybetti

İspanya temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2. kez ikincilikle yetindi.

Perfumerias Avenida, 2009'da da bir başka Rus ekibi Spartak Moskova'ya finalde yenilerek ikinci olmuştu. İspanya ekibi, organizasyonda ilk ve tek şampiyonluğunu ise 2011'de elde etmişti.

UMMC Ekaterinburg'a kupasını Turgay Demirel verdi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan UMMC Ekaterinburg, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.

Rus ekibine şampiyonluk madalyalarını ve kupasını FIBA Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Turgay Demirel takdim etti.

UMMC Ekaterinburg'un oyuncuları, şampiyonluğu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

Organizasyonda ikincilikle yetinen Perfumerias Avenida'ya ise madalyalarını FIBA Avrupa Genel Sekreteri ve İcra Direktörü Kamil Novak verdi.

Dörtlü Final'in MVP'si Stewart

UMMC Ekaterinburg'un ABD'li oyuncusu Breanna Stewart, Dörtlü Final'de "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görüldü.

Final maçında 12 sayı kaydeden Stewart, organizasyona akredite olan basın mensuplarının oylarıyla MVP seçildi.

Breanna Stewart, Dörtlü Final'in ilk maçında da Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında 17 sayılık performans sergilemişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon UMMC Ekaterinburg - Son Dakika Spor


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