FIBA Kadınlar EuroLeague'de şampiyon UMMC Ekaterinburg

SALON: Volkswagen
ArenaHAKEMLER: Özlem Yalman (Türkiye
), Jasmina Juras (Sırbistan
), Martin Vulic (Hırvatistan
)PERFUMERIAS AVENIDA: Dominguez, Hayes 29, Katie Lou Samuelson 6, Karlie Samuelson 7, Hof 8, Milic 8, Alarie 2, Cazorla 3, Rodriguez 5UMMC EKATERINBURG: Vandersloot 12, Quigley 9, Stewart 12, Meesseman 19, Griner 14, Jones 9, Torrens 3, Beglova1. PERİYOT: 21-16DEVRE: 30-393. PERİYOT: 53-59
5 FAUL: 36.17 Hof (Perfumerias Avenida)
FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 78-68 mağlup ederek şampiyon oldu.
- İstanbul