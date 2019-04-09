Son Dakika Haberleri: Fıba, Karşıyaka'yı Kızdırdı

Fıba, Karşıyaka'yı Kızdırdı

2 saat önce

FIBA Europe Cup'ın resmi sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım Karşıyaka taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Fıba, Karşıyaka'yı Kızdırdı, System.String[]


FIBA Europe Cup'ın resmi sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım Karşıyaka taraftarlarını ayağa kaldırdı. FIBA, Europe Cup'ın yarı finalleri öncesi sosyal medyada son 4'e kalan takımlarının birer oyuncusunu gladyatör arenasında gösteren karikatür yayımladı. 

Çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari'yi temsil eden oyuncunun elindeki mızrağın ucunda yırtılmış Karşıyaka formasının asılı olması tepki çekti. Karşıyaka taraftarları FIBA'ya ve Europe Cup hesabına anında tepki yağdırdı.

Karşıyakalılar, FIBA'ya yönelik İngilizce, "Paylaşımı yapılan bu fotoğraf, tam anlamıyla Karşıyaka Spor Kulübü ve diğer takımlara yönelik bir saygısızlıktır. FIBA, bu davranışı sonucunda şüphesiz ki Avrupa'nın büyük bir bölümünde saygınlığını ve itibarını kaybedecektir. Bunun ilk başlayacağı yer de tartışmasız İzmir, Karşıyaka'dır. Bugünden sonra hiçbir FIBA mensubu, Karşıyaka taraftarlarından saygı ve hoşgörü beklemesin" mesajını paylaştı.

FIBA Europe Cup'ın resmi sosyal medya hesabı, Karşıyakalıların tepkileri üzerine fotoğrafı kaldırdı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:41 Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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