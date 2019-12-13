FIBA Kıtalararası Kupa 2020, Tenerife'de gerçekleşecek - Son Dakika
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FIBA Kıtalararası Kupa 2020, Tenerife'de gerçekleşecek

6 saat önce

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Tenerife kentinde yapılacak.

FIBA Kıtalararası Kupa 2020, Tenerife'de gerçekleşecek, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Tenerife kentinde yapılacak.

FIBA tarafından düzenlenen Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Tenerife şehrinde Dörtlü Final şeklinde gerçekleşecek. Turnuvada; NBA G-League (Gelişim Ligi) Rio Grande Valley Vipers (Amerika), Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Virtus Bologna (İtalya), FIBA Amerika Ligi şampiyonu San Lorenzo de Almagro (Arjantin) ve ev sahibi Iberostar Tenerife (İspanya) yer alacak.

Organizasyon, FIBA 2018 Kadınlar Dünya Kupası ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 2017 yılındaki Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapan Pabellon Insular Santiago Martin'de yapılacak. Turnuvada, 7 Şubat'ta yarı final, 9 Şubat'ta da üçüncülük ve final maçları oynanacak.

FIBA'nın, NBA ile iş birliği yaparak NBA G-League şampiyonunu dahil ettiği ve Basketbol Şampiyonlar Ligi ile FIBA Amerika Ligi'nin şampiyonlarının da katılımıyla yeni formatta düzenlenecek ikinci FIBA Kıtalararası Kupa olacak.

Yenilenen dört takımlı formatın ilk senesinde, geçen sene Avrupa'dan katılan Yunanistan ekibi AEK, finalde Flamengo'yu (Brezilya) 86-70 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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