FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika

FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri başarıyla tamamlandı

27.02.2021 13:52
FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri başarıyla tamamlandı, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtasal Kupa Elemeleri'nin bir penceresi daha, devam eden korona virüs salgınına rağmen, milli takımların beş kıtada oynadığı heyecan verici maçlarla başarıyla gerçekleşti.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtasal Kupa Elemeleri'nin bir penceresi daha, devam eden korona virüs salgınına rağmen, milli takımların beş kıtada oynadığı heyecan verici maçlarla başarıyla gerçekleşti. Elemelerin son penceresi FIBA İcra Komitesi'nin eylül ayında aldığı karara göre, tüm katılımcıların sağlığı ve güvenliği ön planda olacak şekilde, korumalı fanus formatında gerçekleşti. Beş kıtada gerçekleşen elemeler; 14 farklı şehirde, 74 takım ve 943 oyuncunun katılımıyla düzenlenirken, toplamda 83 maç yapıldı.

Türkiye'nin de katılım hakkı kazandığı FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2022'ye katılacak tüm takımlar belirlenirken, FIBA AfroBasket 2021 için 16 takımdan 13'ü ve FIBA AmeriCup 2022 için 12 ülkeden 11'i belli oldu. Asya kıtasının şubat penceresinde salgın nedeniyle çok etkilenmesi sebebiyle bu kıtadan 16 takımdan üçü Asya Kupası 2021'e katılmayı garantileyebildi.

Türkiye'nin de EuroBasket'in D Grubu'na İstanbul'da ev sahipliği yaptığı Kıtasal Kupa Elemeleri pencereleri, Dünya Sağlık Örgütü ile görüşülerek FIBA Tıp Komisyonu tarafından geliştirilen kapsamlı ihtiyati tedbirlerin tüm şehirlerdeki fanuslarda uygulanması sayesinde büyük bir başarıyla sorunsuz gerçekleşti. FIBA'nın Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'daki bölge ofislerinin ortak çabası, FIBA'nın zor zamanlarda bu kadar büyük ölçekte operasyonları güvenli bir şekilde organize etme kapasitesini bir kez daha gösterdi.

FIBA Resmi Milli Takım ve Kulüp Müsabakaları için Covid-19 Protokolü'nün uygulanması esnasında 8 maç ertelenirken, genel planlamada gerçekleşen sıkı testler ve protokolün doğru uygulanması sayesinde maçların çoğu planladığı şekilde oynandı.

Kasım penceresinde olduğu gibi, tüm sporcular ve teknik ekip üyeleri, güvenli fanuslara gitmeden önce iki negatif korona virüs testi sundu (bir test varıştan en geç 48 saat önce ve diğeri beş gün önce). Katılımcılar otellere varışlarında tekrar test edildi. Katılımcıların seyahatlerinden önce 5 binden fazla PCR testi yapıldı ve tesis bünyesinde de 4 binin üzerinde PCR testi düzenlendi. - İSTANBUL

FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri başarıyla tamamlandı
FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri başarıyla tamamlandı

Koronavirüs, basketbol, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika Spor


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