Son Dakika Haberleri: FIBA, maç takviminde Avrupa Ligi ile çözüm arayışını sürdürüyor
Son Dakika Spor FIBA, maç takviminde Avrupa Ligi ile çözüm arayışını sürdürüyor - Son Dakika Spor

FIBA, maç takviminde Avrupa Ligi ile çözüm arayışını sürdürüyor

6 saat önce

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, maç takvimi konusunda Avrupa Ligi (Euroleague) ile çözüm bulabileceklerini belirtti.

FIBA, maç takviminde Avrupa Ligi ile çözüm arayışını sürdürüyor, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, maç takvimi konusunda Avrupa Ligi (Euroleague) ile çözüm bulabileceklerini belirtti.

Novak, Almanya'da bir toplantıda yaptığı açıklamada, Euroleague Ticari Varlıkları (ECA) ile iki kez bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Biz Euroleague'den hiçbir şey istemiyoruz. Sadece yılda 14 gün oynanan pencereleri istiyoruz. Eğer ki niyet olursa, o zaman nispeten hızlı bir çözüm bulabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ECA ile FIBA arasındaki durumu anlatan Novak, şunları kaydetti:

"ECA organizasyonunun iki turnuvası var; en iyi takımlarla düzenlenen Euroleague ve ardından takımların seçilerek oynadıkları EuroCup. FIBA Avrupa'nın da iki turnuvası var. Üç yıl önce başladığımız Basketbol Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası. Yani dört turnuva var. Bu kesinlikle çok fazla ve bence herkes buna katılıyor. Belli kulüpler ECA ile kalmaya karar verdikten sonra, ECA'ya birçok öneride bulunduk. Birlikte bir çözüm bulmayı önerdik. Onlara üst düzey kulüplerle kendi organizasyonlarını yapmalarını ve ikinci organizasyonu biz yapmayı önerdik. Bu öneri reddedildi."

basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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