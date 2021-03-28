FIBA Merkez Kurulu, 2021'in ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

FIBA Merkez Kurulu, 2021'in ilk toplantısını yaptı

28.03.2021 15:08
FIBA Merkez Kurulu, 2021'in ilk toplantısını yaptı, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, 2021 yılının ilk toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, 2021 yılının ilk toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi.

FIBA, Merkez Kurulu 2021 yılındaki ilk toplantısını 26 Mart Cuma günü video konferans yolu ile tamamladı. Toplantıda konuşulan ana konular şu şekilde:

"FIBA KITASAL KUPA ELEMELERİ'NİN BAŞARISI

Merkez Kurul, devam eden salgına rağmen, şubat ayında beş kıtadaki 14 farklı şehirde gerçekleşen FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri'nin etkileyici operasyonel çalışmaları hakkında kapsamlı bir rapor aldı. FIBA Genel Merkezi'nin yanı sıra; Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya kıtalarındaki bölge ofislerinin ortak çabası, FIBA'nın zor zamanlarda bu kadar büyük ölçekte operasyonları güvenli bir şekilde organize etme kapasitesini bir kez daha gösterdi. Başlangıçta planlanan eleme maçlarının büyük çoğunluğu bu pencerede oynandı ve Avrupa ve Amerika kıtasından FIBA EuroBasket 2022 ve FIBA AmeriCup 2022'ye hak kazanan takımlar belli oldu. FIBA Asya Kupası 2021'in katılımcılarını belirleyecek kalan birkaç maç 4-20 Haziran tarihleri arasında ve FIBA AfroBasket 2021 için 15 Haziran-5 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

2021-2023 FIBA MÜSABAKALARI VE OLİMPİYAT OYUNLARI İLE İLGİLİ GÜNCELLEMELER

Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'da 29 Haziran'da başlayacak olan FIBA Olimpiyat Oyunları Elemeri ve temmuz ayında gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına ilişkin durum raporları sunuldu. Kurula, ayrıca, yaz aylarında erkeklerde Letonya'nın Riga ve Daugavpils kentlerinde, kadınlarda Macaristan'ın Debrecen kentinde gerçekleşecek FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupaları ile birlikte 2021 ve 2022'de gerçekleşecek FIBA Kıtasal Kupaları hakkında da güncellemeler sağlandı. Merkez Kurulu, Tıbbi Komisyon tarafından FIBA müsabakaları için yeni bir COVID-19 protokolünün hazırlanmasına ilişkin bir rapor aldıktan sonra, NBA ve Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içinde, basketbol etkinliklerinde yer alacak katılımcıların aşılanmasının öneminin altını çizdi.

3X3 BASKETBOL

Şu anda ilk durağı Doha, Katar'da oynanmakta olan Dünya Turu da dahil olmak üzere, kurula 3x3 basketbol sezonunu hakkında bilgi verildi. Yakın zamanda onaylanmış olan FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası 26-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Avusturya'da yapılacak ve FIBA 3x3 Basketbol Evrensel Olimpiyat Eleme Turnuvası ise 4-6 Haziran 2021 tarihleri arasında Macaristan'da oynanacak.

İÇ YÖNETMELİKLERE UYGULANAN HÜKÜMLER

Merkez Kurul, küçük yaştaki oyuncuları ve ayrıca yetenekleri belirleyen ve geliştiren ulusal federasyonlar ve kulüpleri daha iyi korumak için genç oyuncularla ilgili yeni hükümleri uygulamaya aldı. Buna göre genç oyuncular ile onları geliştiren ulusal federasyon arasındaki bağ artık daha güçlü olacak, çünkü oyuncuların 23 yaşına kadar transfer oldukları ülkenin milli takımında oynaması kısıtlanacak. Benzer şekilde, genç oyuncu transferleri için tazminat ödenmesi durumunda FIBA'nın müdahale etme hakkı, oyuncu geliştiren kulüplerin haklarını korumak için artık güçlendirilecek.

Temsilci yönetmeliklerinin 15 yıl süreyle uygulanmasından ve Hukuk Komisyonu tarafından gözden geçirilmesinden sonra, Merkez Kurul, oyuncuların temsilci seçiminde ve çıkar çatışması durumlarını ele almada güçlendirmek için tasarlanmış bazı değişiklikleri onayladı. Temsilci yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

ULUSAL FEDERASYONLAR

Son haftalarda kaydedilen ilerlemeye rağmen, Yürütme Komitesi tarafından belirlenen şartlara hala uymadığı için Meksika'nın ulusal federasyon olarak geçici olarak durdurulma kararı hala devam ediyor.

DİĞER KONULAR

Merkez Kurul, 2019-2023 döngüsü için üç stratejik öncelik hakkında güncellemeler aldı: Ulusal Federasyonların Güçlendirilmesi, Basketbolda Kadın ve FIBA Ailesini Genişletmek ve ek olarak Oyuncular Komisyonu ve FIBA Vakfı. Ayrıca kurul, 2020 yılı için denetlenmiş konsolide mali tabloları onayladı.

-İHA-

Olimpiyat, basketbol, Haziran, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIBA Merkez Kurulu, 2021'in ilk toplantısını yaptı - Son Dakika Spor


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