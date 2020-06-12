FIBA, milli takımlar düzeyindeki ilk espor turnuvasını duyurdu - Son Dakika

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımların mücadele edeceği ilk espor organizasyonu olan FIBA Esports Open 2020'yi 19-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğini açıkladı.

FIBA, milli takımların mücadele edeceği ilk espor organizasyonu olan FIBA Esports Open 2020'yi başlatacağını duyurdu. FIBA Esports Open 2020, 19-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk kez milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilecek bir espor organizasyonu turnuvasına; Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Güney Kıbrıs, Endonezya, İtalya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Yeni Zelanda, Filipinler, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, İsviçre ve Ukrayna katılacak.

Her takım beşi sahada ve iki yedek oyuncu olmak üzere kadrosunda toplam yedi oyuncu bulundurabilecek. Maçlar, Pro-AM modu kullanılarak çevrimiçi olarak ve oyuncu avatarlarının, üniformaların ve arena tasarımlarının tamamen özelleştirilmesini sağlayan NBA 2K üzerinden oynanacak.

FIBA Esports Open 2020 serisi, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan yeni FIBA espor stüdyolarında üretilecek ve günde en fazla altı maç içeren dört saatlik bir turnuva olacak. Tüm maçlar FIBA'nın sosyal medya kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

FIBA Medya ve Pazarlama Hizmetleri Direktörü Frank Leenders, konuyla ilgili olarak, "FIBA, NBA 2K ile işbirliği içinde milli takımlar arasındaki maçların pilot projesi olan FIBA Esports Open 2020 ile espor yolculuğuna başlamaktan gurur ve heyecan duyuyor. Bu espor girişimi, FIBA Merkez Kurulu tarafından, FIBA ailesini genişletmek üzere, stratejik hedefe sahip önemli ve tutarlı bir turnuva olarak belirlendi. Bu zorlu zamanlarda, ortaklarımız olan ve bu alanda zaten aktif olarak çalışmalarını sürdüren bazı ulusal federasyonlarımızın coşkusu da bizi heyecanlandırıyor" dedi.

(İHA)