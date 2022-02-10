FIBA'nın Önceliği Oyuncular

Basketbol eko sistemi adına elemelerin tüm paydaşlara en efektif şekilde katkı sağlaması yine en önemli öncelikler arasında.

Milli takım basketbolunun büyümesinin tüm ülkelerde desteklenmesi gerektiğini savunan FIBA, 2017 yılında hayata geçirdiği erkekler milli takım müsabaka sistemi ile müsabakaların global düzeyde net bir yapı ve hiyerarşiye sahip olmasını sağlarken, takvimi de daha oyuncu dostu ve basketbolseverler için daha anlaşılır hale getirdi. Ayrıca, milli takımların yıl boyunca düzenli olarak maç yapması, medyada daha fazla yer bulma ve tanıtım için daha fazla fırsat yaratarak, kulüp müsabakalarıyla sinerji yaratır ve basketbolun ticari potansiyelini geliştirdiği görüldü.

Pencerelerin ana faydaları

Geliştirilmiş basketbol keyfi: 140'tan fazla ülkede oynan bin 250 düzenli ve anlamlı maç.

Basketbola yeni ilgi: Ev sahibi ülkenin, taraftarlarının önünde düzenli olarak resmi milli takım maçları oynaması.

Bir serbest yaz ile oyuncu dostu sistem: Üst düzey FIBA müsabakalarında uluslararası yıldızlara sahip olma şansını en üst düzeye çıkarır.

Düzenli oynanan resmi müsabakalar sayesinde yeni ülkeler ve oyuncular için fırsat.

Milli takımın sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca düzenli olarak görünürlüğünü sağlamak ve kulüp müsabakalarıyla sinerji yaratmak.

Üst düzey milli takım müsabakalarına giden yolun iyileştirilmiş yapısı: Ana FIBA turnuvalarına giden belirgin rota.

Ticari ve medya ortaklarının milli takımlarla ve ana FIBA müsabakalarıyla ilişkilendirilmesi için artan potansiyel.

Daha fazla kaynak sağlanarak ulusal federasyonların geliştirilmesi.

Milli takım basketbolu için artan medya ilgisi ve tanıtımı.

2017'de Sunulan Temel Değişiklikler

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2018'den 2019'a taşındı ve daha sonra diğer büyük spor etkinlikleriyle çakışmaması için dört yılda bir (2023, 2027, 2031, vb.) olacak şekilde düzenlendi.

Her FIBA Basketbol Dünya Kupası için iki yıllık eleme dönemi, her eleme dönemi için 6 pencere (kasım, şubat, haziran, eylül, kasım, şubat) takvime eklendi.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 32 takımla oynandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Elemeleri, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası ile 2021'de düzenlenen 4 ayrı FIBA Olimpiyat Elemeleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Asya ve Okyanusya, rekabeti artırmak adına bir Asya bölgesinde birlikte oynuyor.

Bir sonraki FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'te yapılacak ve ilk kez 3 ev sahibi ülke olan Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenecek. Bu etkinliğin elemeleri Kasım 2021'de başlayacak.

Değişikliklerin Sebepleri

Milli takımların kendi ülkelerinde görünürlüğü yoktu.

Seçilmiş ev sahibi ülkelerdeki milli takım müsabakaları YALNIZCA yaz aylarında yapılıyordu.

5 kıta bölgesinde takip edilmesi kolay bir eleme sistemi yoktu.

Üst düzey milli takım müsabakalarına yönlendirme yoktu, takımlar uzun süre maç oynamadan vakit geçirebiliyordu.

Diğer takım sporlarından farklı olarak, tüm milli takımlar için resmi normal iç saha maçları yoktu.

En iyi oyuncuların üst düzey milli takım müsabakalarına gelecekteki katılımları şüpheliydi.

Büyük müsabakaları hep aynı ülkeler oynadığı ve kazandığı için ulusal federasyonların çoğu için gelişme potansiyeli yoktu.

Diğer sporlar durumlarını iyileştirirken, bu değişen bir ortamda mevcut sistemin ekonomik uygulanabilirliğinin riskli olması.

Önce Sporcular

FIBA'nın müsabaka yapısı ve takvimi, basketbolun tam potansiyeline ulaşmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda oyuncuların iş yüklerini azaltarak, onlara fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eski sistemde, en iyi oyuncular, zorlu kulüp sezonu bittikten sonra kendilerini milli takımda buluyorlardı ve çalışmaları yıl boyunca sürüyordu.

Basketbol tamamen oyuncularla ilgilidir. Arenaları dolduran, TV izleyicilerini çeken, gelir yaratan ve gençleri oynamaya teşvik eden şey onların heyecan verici yetenekleridir.

Artık oyuncular, milli takım müsabakaları olmaksızın dört yılda bir, tam bir yaz tatiline sahip olabilirler. Ayrıca, FIBA Basketbol Dünya Kupası ve Kıtasal Kupalar yıllarında en az bir tam ay izinleri olacak.

FIBA, büyük turnuvalara katılmak için 2017'de tanıtılan bu formatın, oyuncuların iş yükünde, dünya çapında ortalama %26 oranında net bir azalmaya yol açacağı sonucuna varıyor. Bunun nedeni, eleme maçları için gereken hazırlık süresinin kısalmasıdır.

Kritik olarak bu hem FIBA hem de oyuncular için büyük bir endişe kaynağı olan yaralanma riskini azaltma etkisine sahip olmaktadır.

FIBA sporcuları düşünerek EuroBasket, Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçların sayısını azaltırken, aynı zamanda, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısı da ilk başladığı sezona göre yüzde 43 azaldı.