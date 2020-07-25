FIBA'nın vakfı IBF, "İyilik için Basketbol" platformunu tanıttı

Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) bağlı Uluslararası Basketbol Vakfı (IBF), yeni dijital platformu "İyilik için Basketbol"u (Basketball for Good) tanıttı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, basketbolun gücünü dünya çapında olumlu bir sosyal değişim başlatmak için kullanan vakfın, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, "FIBA.basketball" internet sitesine entegre edilen platformda, vakfın dünya çapında yürüttüğü çeşitli "İyilik için Basketbol" projeleri sergilenecek. IBF, "İyilik için Basketbol" vizyonu ve misyonu ile uyumlu projeler sunulmasını destekleyecek.

"İyilik için Basketbol" programlarını 2016 yılında geliştirmeye başlayan IBF, 64 ülkede 15 proje yürütüyor ve dünya çapında 28 bin gence ulaşıyor.