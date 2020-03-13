FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı - Son Dakika
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FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı

6 saat önce

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı.

FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA organizasyonlarının (Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası) sezon sonuna kadar askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve bu organizasyonların 2019-2020 sezonunun durumu hakkında gerekli kararları alacağı belirtildi.

basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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