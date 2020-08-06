Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu borsada

Kuruculuğunu Fiba Portföy, yöneticiliğini ise Re-Pie Portföy'ün yaptığı Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu (FRG), 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yatırımcılarına yüzde 9,82'lik getiri sağlarken, yılın karlı yatırımları arasında kendine yer bulan fon, 10 Temmuz itibarıyla FPREPF1 koduyla Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcılar piyasasında işleme açıldı.

Fiba Portföy açıklamasına göre, yatırımcılar için döviz bazlı konut fiyatlarının gerilemesini ve inşaat maliyetlerinin gerisinde kalmasını bir fırsata çevirmeye olanak sağlayan ve performans sunum raporu "www.fibaportfoy.com.tr" sitesinde 'duyurular' altında yayınlanan Fon, 2020 yılının karlı yatırımları arasında kendine yer buldu.

Genel olarak konut piyasalarında fırsat odaklı, değer artışı potansiyeli yüksek çeşitlendirilmiş ve kolay alınıp satılabilen varlıklara yatırım yapan ve BIST nitelikli yatırımcılar pazarında da işlem gören Fon, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yatırımcılarına yüzde 9,82 getiri sağladı. Avantajlı alım fırsatlarının yanı sıra mülklerin kira gelirleri ile getirisini artıran fon, 2020 yılının ikinci yarısında da özellikle İstanbul'da markalı konut projeleri ve cadde mağazalarında yatırımlarını sürdürecek.

10 Temmuz'da işleme açıldı

Gayrimenkul piyasalarının getirilerine kolay, likit, vergi avantajlı ve uzman yönetimi altında erişmeye olanak veren Fon, 10 Temmuz tarihinde FPREPF1 koduyla Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcılar piyasasında işleme açıldı. Borsaya açılma ile birlikte fon ihraç belgesine göre yılın belirli dönemlerinde yapılabilen fon giriş çıkışlarına alternatif olarak fon payları borsada nitelikli yatırımcılar arasında kolayca işlem görebiliyor. Fon, kurucu ve yönetici tarafından sağlanan likidite desteği ile birleştirildiğinde de daha akışkan ve kolay alınıp satılabilir bir hal alıyor.

Fon, gayrimenkule yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılara kaynakları ile erişebilecekleri tekil mülkler yerine çeşitlendirilmiş portföyü ile birçok mülke birden yatırım olanağı sunarken, yatırımcının alım, satım, kiralama ve bakım gibi operasyonel yüklerden arınmış şekilde getiriye ulaşmasını sağlıyor.