Son Dakika Haberleri: Fıba Şampiyonlar Ligi: Anwil Wloclawek: 95 - Banvit: 84

Fıba Şampiyonlar Ligi: Anwil Wloclawek: 95 - Banvit: 84

51 dakika önce

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 13. haftasında Banvit, deplasmanda Polonya ekibi Anwil Wlocklawek'i normal süresi 80-80 sona eren maçta 95-84 mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Fıba Şampiyonlar Ligi: Anwil Wloclawek: 95 - Banvit: 84, System.String[]
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 13. haftasında Banvit, deplasmanda Polonya ekibi Anwil Wlocklawek'i normal süresi 80-80 sona eren maçta 95-84 mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Salon: Hala Mistrzow Hakemler: Marius Ciulic xx, Apostolos Kalpakas xx, Zdenko Tomasovic xx Anwil Wloclawek: Aaron Broussard xx 11, Kamil Laczynski x 3, Michal Michalak xxx 18, Josip Sobin x 4, Jaroslaw Zyskowski xxx 22, Mateusz Kostrzewski x 4, Nikola Markovic xx 11, Vladimir Mihailovic x 5, Chase Simon x 6 Başantrenör: Igor Milicic Banvit: McKenzie Moore xx 13, Jordan Morgan xx 12, Gary Neal xxx 19, Alex Perez xxx 18, D.J. Shelton xxxx 27, Metehan Akyel xx 6 Başantrenör: Hakan Demir 1. Periyot: 29-19 (Anwil Wloclawek lehine) Devre: 47-39 (Anwil Wloclawek lehine) 3. Periyot: 67-61 (Anwil Wloclawek lehine) 4. Periyot: 80-80

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Polonya, Banvit, Güncel
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