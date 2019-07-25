Son Dakika Haberleri: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür açıklandı
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür açıklandı

25 dakika önce

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür açıklandı, System.String[]
Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ekimde başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımlarından Türk Telekom ve Teksüt Bandırma İsrail temsilcileriyle, Gaziantep Basketbol ve Beşiktaş Sompo Japon ise Yunanistan temsilcileriyle mücadele edecek.
Normal sezon maçları, 15 Ekim'de başlayacak ve 5 Şubat 2020'de son bulacak. Turnuvanın son 16 turu 3 Mart 2020'de, çeyrek finali 24 Mart 2020'de, Dörtlü Final'i ise 1-3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Türk takımlarının ilk hafta programı şu şekilde:
15 Ekim Salı
A Grubu: UNET Holon (İsrail) - Türk Telekom
C Grubu: Gaziantep Basketbol - Peristeri (Yunanistan)
D Grubu: PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş Sompo Japan
16 Ekim Çarşamba
B Grubu: Teksüt Bandirma - Hapoel Kudüs (İsrail)


Yunanistan, basketbol, İsrail, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
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