FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son play-off bileti Pınar Karşıyaka'nın - Son Dakika

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son play-off bileti Pınar Karşıyaka'nın

27.01.2021 22:23
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son play-off bileti Pınar Karşıyaka'nın, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Bilbao Basket'i 85-76 yenen Pınar Karşıyaka, organizasyonda bir üst tura çıkan son takım oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Bilbao Basket'i 85-76 yenen Pınar Karşıyaka, organizasyonda bir üst tura çıkan son takım oldu.

Brose Bamberg'in daha önce liderliği garantilediği grubun son maçında Bilbao Basket'i yenen Pınar Karşıyaka, play-off grup aşamasına kaldı. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği ilk turda, 16 takım yoluna devam etme hakkına kavuştu.

Türkiye'yi temsil eden 5 takımdan TOFAŞ, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka'nın bir üst tura yükseldiği organizasyonda, Darüşşafaka Tekfen ve Galatasaray ise grup aşamasında elendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri dışında İspanyol temsilcileri Iberostar Tenerife, Casademont Zaragoza ile Hereda San Pablo Burgos, İtalyan ekipleri Dinamo Sassari ve Happy Casa Brindisi, Çekya'dan ERA Nymburk, İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, Yunanistan'dan AEK, Rusya'dan Nizhny Novgorod, Fransa'dan SIG Strasbourg, Letonya'dan VEF Riga, Almanya'dan Brose Bamberg, Bosna Hersek'ten Igokea bir üst tura yükseldi.

Play-off grup aşaması

Play-off'ta dörderli dört gruba ayrılacak takımlardan gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler "Sekizli Final'e yükselecek. Normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirlerine rakip olamayacak. Play-off aşaması 2-3 Mart'taki müsabakalarla başlayacak.

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Play Off, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son play-off bileti Pınar Karşıyaka'nın - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü Son dakika: Biden, Trump'ın giderayak onayladığı BAE'ye silah satış sözleşmesini askıya aldı Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış
Süper Kupa'nın son anlarında büyük gerilim! Bir anda saha kenarı karıştı Süper Kupa'nın son anlarında büyük gerilim! Bir anda saha kenarı karıştı         
23:02
ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı         
22:12
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce karısını sonra kendisini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce karısını sonra kendisini öldürdü         
21:58
Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir         
21:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü         
20:48
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı         
19:47
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı         
17:21
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 23:14:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son play-off bileti Pınar Karşıyaka'nın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei