FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu

Üçüncülük ve final karşılaşmaları 4 Ekim Pazar günü oynanacak.

30 Eylül ve 1 Ekim'deki maçların galipleri 2 Ekim'de yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Kura çekiminin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Final çeyrek final eşleşmeleri ve tarihleri şu şekilde:

Türk temsilcisi Türk Telekom , çeyrek finalde JDA Dijon - Nizhny Novgorod eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, BCL'nin 2019-2020 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Sekizli Finali'nin kura çekimi İsviçre 'deki Patrick Bauman Basketbol Evi'nde gerçekleşti.

Yunanistan 'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu.

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