Son Dakika Haberleri: Fibabanka, 109.3 milyon lira net kâr elde etti
Son Dakika Ekonomi Haber

Fibabanka, 109.3 milyon lira net kâr elde etti

1 saat önce

Fibabanka, 2019 ilk yarıyıl finansal sonuçlarına göre bankanın ilk yarıyıl karı geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 38 artışla, 109.3 milyon liraya, aktif toplamları 40.4 milyar liraya ulaştı.

Fibabanka, 109.3 milyon lira net kâr elde etti, System.String[]
Fibabanka, 2019 ilk yarıyıl finansal sonuçlarına göre bankanın ilk yarıyıl karı geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 38 artışla, 109.3 milyon liraya, aktif toplamları 40.4 milyar liraya ulaştı.
Fibabanka ilk yarıyıl finansal sonuçlarına göre:
Yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla, 109.3 milyon lira net kar elde etti.
Haziran sonu itibarıyla aktif toplamı 20.4 milyar lira oldu.
-Banka'nın kredi portföy büyüklüğü net 14.1 milyar lira, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 69 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 55'ini oluşturan müşteri mevduatı ise 112 milyar lira oldu.
-Mart 2019'da yurt içinde ihraç edilen 100 milyon lira tutarında ilave ana sermaye özelliklerine sahip menkul kıymet ile özkaynak tabanını güçlendiren Fibabanka'nın sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19.77'di oldu.
2019 ilk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert sonuçlardan memnun olduklarını söyledi ve ekledi: "Şube dışında bulunan platformlar da (SMS, mağaza, Web vb.) ise yeni müşteri kazanımı konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Banka olarak sahip olduğumuz girişimci ruhumuz ile tüm dünyada yaşanan dijital trendleri yakından takip ediyor, her geçen gün bir yenisini eklediğimiz yenilikçi ürün grupları ve hizmetlerimiz ile müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emily Ratajkowski, yayınladığı koltuk altı fotoğrafıyla tepki çekti
Son 12 aylık cari denge yaklaşık 17 yılın ardından fazla verdi Süper Loto 25 milyon lira devretti Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fibabanka, 109.3 milyon lira net kâr elde etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]