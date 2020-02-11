Fibabanka'dan AB fonu ile esnaf ve mikro işletmelere destek

Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı'nın Türkiye'deki uygulayıcısı Fibabanka, 2020 yılında esnaf ve mikro işletmelere 3 aydan 24 aya varan vade seçeneği ile 130 bin liraya kadar kredi kullandırabilecek.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre banka, AB Sosyal Yenilik Programı desteğiyle, esnaf ve KOBİ'leri destekleyerek, özellikle girişimciler ve işini büyütmek isteyen mikro işletmelerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.

"Fibabanka, mikro işletmeler için sürdürülebilir istihdamın sağlanmasının, sosyal korumanın temin edilmesinin ve çok daha iyi çalışma şartları oluşturulmasının kritik önemine inanıyor" denilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu doğrultuda, 2018 yılında Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) altında kredi garanti anlaşması imzalayan Türkiye'deki ilk ve tek banka olan ve bu özelliğini koruyan Fibabanka, program kapsamında mikro işletmeleri Avrupa'dan gelen finansman destekleriyle buluşturuyor. Bugüne kadar yaklaşık 3,400 adet başvuru ile 130 milyon liralık kredi kullandıran Fibabanka'nın limiti, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından 40 milyon euroya yükseltildi."

Açıklamaya göre Fibabanka, genişletilen kullandırım ağıyla, cirosu 3 milyon liraya kadar kadar olan, 9 kişi ve altında çalışanı bulunan mikro işletmelere 3 aydan 24 aya kadar vade seçeneği ile 130 bin liraya varan kredi kullandırıyor.