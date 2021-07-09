Fibabanka'dan faizsiz ve masrafsız alışveriş kredisi için iş ortaklığı

Fibabanka ve Arçelik tüketicilere yönelik iş birliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Fibabanka, Arçelik'ten yapılacak alışverişlerde 15 aya varan vadelerde, faizsiz ve masrafsız alışveriş kredisi imkanı sunuyor.

250 TL - 40 bin TL arasında kullanılabilecek alışveriş kredisi için tüketicilerin ARCELIK yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını 3422'ye SMS göndermesi yeterli olacak.

İş birliği çerçevesinde Fibabanka, Arçelik'ten yapılacak alışverişlerde 3 aydan 15 aya varan vadelerde, faizsiz ve masrafsız alışveriş kredisi kullanma fırsatı veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, "Fibabanka olarak, müşteri tabanımızı yaygınlaştırmak ve daha çok müşteriye ulaşmak anlamında son derece olumlu geri dönüşler aldığımız iş ortaklıklarımıza, Arçelik gibi ülkemizin lider markalarından biri ile devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertürk, şunları kaydetti:

"Arçelik ile olan iş ortaklığımız ile Bankamız müşteri tabanının genişlemesini desteklerken tüketicilerin hem alışverişlerini hem de ödemelerini mağazada tek adımda gerçekleştirmelerini sağladık. Böylece her iki tarafın da müşteri memnuniyeti anlamında büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Öte yandan kapanma ve kısıtlamalar sonrası aşılamadaki artışla birlikte artık hayat biraz daha normalleşmeye başladı. Özellikle düğün sezonunun da başlamasıyla, avantajlı alışveriş kredimizin hem tüketicilere rahat bir nefes aldıracağını hem de sektörde başlayan canlılığı destekleyeceğini düşünüyoruz."

"66 yıldır Türkiye'nin dört bir yanından müşterileri ürün ve hizmetlerle buluşturuyoruz"

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ise Arçelik olarak, 66 yıldır Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış bayi ve servis ağı ile müşterilerin ürün ve hizmetlerle buluşturduklarını belirtti.

Tüfekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimizin satın alma tercihlerini etkileyen önemli unsurlardan birinin de taksitli ödeme olduğunu biliyoruz. Türkiye'de ön ödemeli satış, senetli satış gibi uygulamaların gelişmesine öncülük eden Arçelik, gelişen finansal teknolojileri de kullanarak müşterilerine yeni taksitli ödeme alternatifleri de sunuyor. Fibabanka ile Arçelik ve Beko markalarımız özelinde yaptığımız alışveriş kredisi kampanyaları, müşterilerimiz ve bayilerimiz tarafından yüksek memnuniyetle karşılanmış ve son yıllardaki en başarılı taksitli ödeme alternatiflerinden biri olmuştur."