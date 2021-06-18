Fibabanka'dan ödemenin yeni dijital yolu 'Hızlı Kart'

Fibabanka, dijital banka kartı projesini hayata geçirdi.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre müşterilerine kesintisiz, hızlı ve anında bankacılık hizmetleri sunan Fibabanka, ilk dijital kartı 'Hızlı Kart'ı Mastercard iş birliği ile müşterilerine sunuyor.

Dijital kart olmasının yanı sıra fiziki olarak da kullanılabilen 'Hızlı Kart' ile bankacılık ve alışveriş işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Fibabanka müşterileri, çip ve EMV özelliğine sahip olan 'Hızlı Kart' ile işlemlerini temassız yapabilirken kart bilgilerini dijital ödeme çözümü Masterpass'a kolayca kaydedebiliyor. Böylece her kullanımda aynı bilgileri tekrar girmeye gerek kalmadan işlemlerini kolaylıkla ve zamandan tasarruf ederek gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fibabanka olarak iş yapış biçimleri ve bakış açılarının görmeye alışık olunan bankacılık anlayışından pek çok noktada ayrıştığını belirterek "Anlarız hızla, çözeriz hızla' yaklaşımımız ile de hayatı dijitalle kolaylaştırmayı misyon ediniyoruz. Özellikle son 4 yıldır konvansiyonel bankacılıktan uzaklaşarak dijitalleşme odaklı yatırımlarımız ile sektörde farklılaşıyoruz. Amacımız, müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını dijitalleştirerek benzersiz bir bankacılık deneyimi sunmak. Mastercard iş birliği ile hayata geçirdiğimiz dijital banka kartımız 'Hızlı Kart'ı da bu amacımıza hizmet eden bir ürün olarak konumlandırıyoruz. Alışverişlerde ödemenin yeni dijital yolu 'Hızlı Kart' ile müşterilerimiz işlemlerini hem güvenli hem de daha hızlı yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise bankaların ve tüketicilerin dijital dönüşümüne destek olacak çözümleri geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede Mastercard'ın dijital banka kartını Fibabanka ile tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Fibabanka müşterileri, cep telefonlarından mobil uygulamaya girerek anında dijital banka kartlarını oluşturup e-ticaret alışverişlerinde kullanabilecek, kurye teslimatını beklemeyecekler. Dijital banka kartlarını Masterpass'e de kaydeden Fibabanka müşterileri, üç binden fazla Masterpass e-ticaret iş yerinde banka kartı ile hızlı, kolay ve güvenli alışverişin avantajlarına sahip olacaklar. Kullanıcılar aynı zamanda banka kartı e-ticaret alışveriş limiti, yurt içi ve yurt dışı kullanım izni gibi birçok kontrol yetkinliğini de uygulama üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilecek. Fibabanka ile tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını yenilikçi ürünlerle cevaplayabilmekten çok mutluyuz ve tüm Fibabanka müşterilerini Mastercard'ın ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz."

Hızlı Kart sahibi olmak çok kolay

Fibabanka ailesine yeni katılanlar müşteri oldukları anda, mevcut müşteriler ise Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarından talepte bulunarak kolayca 'Hızlı Kart' sahibi olabiliyor. 'Hızlı Kart'ın 3D Secure özelliği ile internet alışverişlerinin çok daha güvenle yapılabilmesi sağlanıyor. Ayrıca Masterpass kampanyalarından ve dijital ödemelerde birçok fırsattan yararlanabilme özelliği de 'Hızlı Kart'ın diğer ayrıcalıkları arasında yer alıyor.