Fibabanka'dan süt üreticilerine 4 ay sıfır faizli kredi imkanı - Son Dakika

Fibabanka'dan süt üreticilerine 4 ay sıfır faizli kredi imkanı

16.03.2021 14:45
Fibabanka'dan süt üreticilerine 4 ay sıfır faizli kredi imkanı, System.String[]

Fibabanka, Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, "SütBir" kart ile devam eden iş birliği kapsamında, Fibabanka'nın sağladığı sıfır faizli kredi imkanı ile yeni bir protokole imza attı.

Fibabanka, Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, "SütBir" kart ile devam eden iş birliği kapsamında, Fibabanka'nın sağladığı sıfır faizli kredi imkanı ile yeni bir protokole imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Birleşik Ödeme Üst Yöneticisi (CEO) İlker Sözdinler ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin'in katılımıyla düzenlenen tören ile yeni bir iş ortaklığı hayata geçirildi.

Anlaşma kapsamında Fibabanka, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği üyelerine özel 20 bin TL'ye kadar 4 ay sıfır faizli ve 1 yıl vadeli kredi imkanı sunacak. Kredi kullanan üreticilerin kredi tutarı ise "SütBir" kartlarına yüklenerek kullanım kolaylığı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, "Fibabanka olarak esnaf, KOBİ ve üreticilerimizi desteklemeyi, onların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ile yaptığımız iş birliği de bu yaklaşımımızın bir parçası. Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi anlayışıyla Birlik üyesi süt üreticilerinin likidite ihtiyaçlarına yönelik sağladığımız kredinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Tarım emekçilerimize hem pratik hem de avantajlı bir çözüm sunmayı hedefliyoruz"

Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler de Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ile hayata geçirdikleri "Sütbir" kart projesinin, Fibabanka iş birliği ile beraber daha da büyüyerek tarım ekonomisinin belkemiği olan çiftçilere destek olmasını planladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Buradaki temel motivasyonumuz, teknolojik altyapımızla üreticilerimiz ve ülke ekonomisine destek olmak, inovatif çözümlerimiz ile ekosistem için faydalı iş birlikleri ortaya çıkarmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, çiftçilerimize yatan destek ödemelerini bu kartla dijitalleştirerek ve sadakat programımızı entegre ederek tarım emekçilerimize hem pratik hem de avantajlı bir çözüm sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek fintek servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak, Süt Birliği ile beraber Fibabanka gibi yeniliğe açık banka ve kurumlarla iş birliklerimizi 2021 yılında daha da hızlandırmayı planlıyoruz."

"Amacımız, üreticilerimizin yem ve girdi maliyetlerinde yaşadıkları nakit ihtiyacına çözüm bulmak"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ise "Sütbir" kart projesi kapsamında Fibabanka ile anlaşma yaptıklarını belirterek, anlaşma sayesinde Merkez Birliği üyelerine özel 20 bin TL'ye kadar 4 ay sıfır faizli, 1 yıl vadeli kredi imkanı sağlanacağını, kredi kullanan üreticilerin kredi tutarının da "Sütbir" kartlarına yüklenerek kullanım kolaylığı sağlanmış olacağını bildirdi.

Keskin, "Visa özelliğine sahip bu kart sayesinde anlaşmalı noktalarda çeşitli avantajlardan yararlanırken tüm banka ve ATM'lerden para çekebilecekler. Sütbir kart ile akaryakıt, yem, ulaşım, giyim, tarımsal ilaç ve ekipmanlar, yeme içme gibi birçok alanda çeşitli indirim olanakları sağlanacak olup Merkez Birliği üyeleri, alışverişlerinde ekstra indirimlerden faydalanabilecekler. Amaçlarımızdan bir tanesi de Fibabanka iş birliği ile üreticilerimizin yem ve girdi maliyetlerinde yaşadıkları nakit ihtiyacına çözüm bulmak ve bu kart ile üreticimizin faiz yükünden kurtulmasına olanak sağlamak." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası, Türkiye, Kredi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fibabanka'dan süt üreticilerine 4 ay sıfır faizli kredi imkanı - Son Dakika Ekonomi


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