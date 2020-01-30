Fibabanka deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fibabanka deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteledi - Son Dakika Ekonomi

Fibabanka deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteledi

7 saat önce

Fibabanka, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ihtiyaç sahibi bölge halkının kredi ödemelerini 3 ay faizsiz olarak erteledi.

Fibabanka deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteledi, System.String[]

Fibabanka, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ihtiyaç sahibi bölge halkının kredi ödemelerini 3 ay faizsiz olarak erteledi.

Banka'dan yapılan açıklamada, "Fibabanka, tüm Türkiye'yi derinden üzen Elazığ merkezli deprem sonrasında afetten maddi, manevi zarar gören bölge halkının yanında olduğunu hissettirmek ve onlara destek olmak için müşterilerinin kredi ödemelerini erteledi ve Kredili Mevduat Hesabı için yüzde 0 faiz uygulama kararı aldı" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Banka bu doğrultuda; deprem bölgesinde bulunan Fibabanka müşterilerine bireysel kredi ödemelerini 3 ay faizsiz olarak ertelediğini bildirerek, Kredili Mevduat Hesabı için 3 ay boyunca aylık yüzde 0 faiz uygulama ve Fibabanka kredi kartı müşterilerinin ekstrelerinde oluşacak alışveriş ve gecikme faizleri için de 3 ay süresiyle sıfırlama kararı aldı.

"Deprem bölgesindeki müşterilerinin para transferi ihtiyaçlarına da destek olmayı amaçlayan Fibabanka, mobil ve telefon bankacılığı kanallarından yapılacak EFT işlemlerinin de ücretsiz olarak gerçekleştirilmesine imkan sunuyor."


Elazığ, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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