Son Dakika Haberleri: Fibabanka, geleceğin veri bilimcilerini yetiştiriyor
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Fibabanka, geleceğin veri bilimcilerini yetiştiriyor

16 dakika önce

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, veri teknolojilerini odağına alan Fibabanka, Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Data Bootcamp eğitimleriyle insan kaynağına yaptığı yatırımları aralıksız sürdürüyor.

Fibabanka, geleceğin veri bilimcilerini yetiştiriyor, System.String[]

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, veri teknolojilerini odağına alan Fibabanka, Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Data Bootcamp eğitimleriyle insan kaynağına yaptığı yatırımları aralıksız sürdürüyor.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, banka, veri teknolojilerine yaptığı yatırımı insan kaynağıyla da destekliyor.

Fibabanka'nın Özyeğin Üniversitesi ile geliştirdiği Data Bootcamp projesiyle öğrenciler, temel bankacılık eğitimlerinin yanı sıra veri biliminde yaratıcı ve kritik problem çözme teknikleri, veri bilimi için istatistik, denetimli ve denetimsiz makine öğrenmesi dersleri alıyor. Ayrıca, uygulamalı modelleme dersleri alarak veri bilimci olma yolundaki kariyerlerine Fibabanka'da başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka İnsan Kaynakları Direktörü Yavuz Çelik, Fibabanka'nın dijitalleşme stratejileri doğrultusunda insan kaynağına yapılan yatırımın önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fibabanka olarak dijital dönüşüm yaklaşımımız çerçevesinde teknolojiye yatırım yaparken insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda Veri Bilimci ekibimizi oluşturmak amacıyla Özyeğin Üniversitesi desteğiyle Data Bootcamp projesini hayata geçirdik. Yazılı ve sözlü sınavdan geçerek belirlenen çalışanlarımız, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki eğitmenlerden temel bankacılık ve veri teknolojileri eğitimleri aldılar. Sonrasında, bankamızda kariyer yolculuklarına başladılar. Dijital tabanlı uygulamalar geliştirmede kilit rol üstlenecek bu ekibimizi de diğer çalışanlarımız gibi eğitim programlarıyla desteklemeyi sürdüreceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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