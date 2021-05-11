Fibabanka Genel Müdür Yardımcılığına Gökhan Ertürk getirildi

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökhan Ertürk getirildi. Ertürk aynı zamanda Fibabanka İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, ekosistem ve platform bankacılığını yol haritası olarak benimseyen, tamamen dijital banka olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen banka, bu alanda önemli bir transfere imza attı.

Bankacılık ve finans dünyasının deneyimli ismi Gökhan Ertürk, Fibabanka İcra Kurulu Üyesi, Ekosistem ve Platform Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak banka bünyesinde görev alacak.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 1970 doğumlu olan Gökhan Ertürk, Boğaziçi Üniversitesi Elektronik ve İş İdaresi Bölümlerini çift anadal programı ile tamamlamasının ardından, yine aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans eğitimini tamamladı.

Kariyerine 1993 yılında Türk Hava Yolları A.Ş.'de başlayan Ertürk, 1996-1997 yılları arasında İktisat Bankası Nakit Yönetimi ve Elektronik Bankacılık Bölümü'nde Müdür Yardımcısı, 1997-2002 yıllarında Türk Ekonomi Bankası'nda Nakit Yönetimi Bölüm Müdürü olarak görev yaptı.

Ertürk, 2002-2006 yılları arasında Akbank KOBİ Bankacılığı Bölüm Başkanlığı, 2006-2014 yılları arasında DenizBank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2014-2019 yılları arasında Şekerbank'ta Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ettikten sonra Türk Holding A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevini sürdürdü.