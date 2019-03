Fiber Dönüşüm Önceliğimiz"

CEM ŞAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan , 2023 hedeflerinin, fiberi her haneye ulaştırmak ve en düşük 100 megabit değerleriyle geniş bant interneti kullandırmak olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlediklerini, her şeyin yolunda gittiğini söyledi.Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından 17 yılda 537 milyar liralık yatırım yapıldığını, 2019 bütçelerinin de 23,2 milyar lira olduğunu ifade etti.Fiber hatların uzunluğunun 345 bin kilometreye dayandığını dile getiren Sayan, abone sayısının da 2,7 milyon civarına ulaştığını bildirdi.5G'ye geçişle veri kullanım miktarının daha da artacağına işaret eden Sayan, mobil haberleşme altyapılarının ana şebekesinde ve baz istasyonlarının bağlantısında fiberin kullanılmasının gerekeceğini söyledi.Sayan, fiber yatırımlarının daha da artırılmasının ve iyi planlanmasının gelecek yılların en önemli konularından birisi olacağını belirterek, "Fiber altyapısını ülke sathında hızla yaygınlaştırmak için çalışmalar devam ediyor. Bu konuda yetkilendirdiğimiz altyapı işletmecilerinin önünü açmak için her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.İnsanların ev ararken toplu ulaşım ağlarına yakınlığı, trafik olmaması, evin rahatlığı, konforu gibi faktörlere baktığını dile getiren Sayan, artık "Evde fiber var mı yok mu? Evden iş yerine nasıl bağlanacağım?" gibi soruların da ön plana çıktığını anlattı."Fibere yapılan 1 birim yatırımın kalkınma çarpanı 10"2023 vizyonu çerçevesinde her eve geniş bandın gelmesi için çalıştıklarını vurgulayan Sayan, şöyle devam etti:"Altyapının sorumlusu biziz. 2023 hedefimiz, fiberin her haneye ulaşması ve en düşük 100 megabit değerleriyle geniş bant interneti kullandırmak. Bu hedefe adım adım gidiyoruz ve her şey yolunda. Önümüzdeki dönem özellikle paylaşımın arttığı, altyapının ortak kullanıldığı bir dönem olacak. Biz 5G ile birlikte bütün sektörlerde ulaştırmanın, altyapının ve iletişimin katalizör olduğu yapıyı programlıyoruz."Sayan, Türkiye 'nin fiber altyapısı konusunda Avrupa ile kıyaslandığında kötü durumda olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bizden iyi ülkeler var, bizden çok kötü durumda olan ülkeler var. Fibere yapılan 1 birim yatırımın kalkınma çarpanı 10 oluyor. 1 birim yatırımla 10 birim gelir elde ediyorsunuz. Bu yüzden biz her noktayı değerlendirmeliyiz. İzinler konusunda belediyelere, yerel yönetimlere çok ciddi roller düşüyor. Yasal altyapıyı buna göre düzenliyor olacağız. Fiberin her haneye ulaşması için gereğini yapacağız. Önümüzdeki dönemde fiber dönüşüm önceliğimiz."