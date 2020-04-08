Fiber hızında internet sunan Superbox'a gelen talep bir haftada 2 kat arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fiber hızında internet sunan Superbox'a gelen talep bir haftada 2 kat arttı - Son Dakika Ekonomi

Fiber hızında internet sunan Superbox'a gelen talep bir haftada 2 kat arttı

6 saat önce

Uzaktan eğitim ve çalışma hayatını sürdürenler için Turkcell, internet talebini 4.5G altyapısı üzerinden çalışan Superbox ile aynı gün içerisinde karşıladığını açıkladı.

Fiber hızında internet sunan Superbox'a gelen talep bir haftada 2 kat arttı, System.String[]

Uzaktan eğitim ve çalışma hayatını sürdürenler için Turkcell, internet talebini 4.5G altyapısı üzerinden çalışan Superbox ile aynı gün içerisinde karşıladığını açıkladı.


Aynı gün içerisinde kurulumu gerçekleştirildiği belirtilen Superbox'a talebin Nisan ayının ilk haftasında iki kat artış gösterdiği bildirildi. Ev içi kablolamaya ihtiyaç duyulmadan kurulan Superbox'ı çalıştırmak için tek yapılması gerekenin cihazı prize takmak olduğu aktarıldı.


Yapılan açıklamada göre, uzaktan eğitim ve çalışma hayatını sürdürenlerin yanında olan Turkcell, yenilikçi çözümleriyle kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda Turkcell; öğrencilerin, öğretmenlerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının artan ev interneti talebini 4.5G altyapısı üzerinden çalışan Superbox ile aynı gün içerisinde karşılıyor. Dijital operatörün online satış kanalları, çağrı merkezi ve mağazalarından talep edilebilen Superbox, ev içi kablolama yapılmadan fiber hızları sunuyor. İnternet hizmeti sunan ürün kutusunun teslim edilmesinden sonra kullanıcılar, cihazı herhangi bir prize takıp çalıştırarak 375 Mbps'lere varan hızlara ulaşıyor.


Ceyhun Özata: "Müşterilerimizle temas etmeden dijital ev çözümümüz Superbox'ı kuruyoruz"


Konu hakkında açıklama yapan Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:


"Gerek eğitim gerekse çalışma hayatı anlamında gündelik yaşantımıza evden devam ettiğimiz bu günlerde ev interneti de bizim için daha çok şey ifade etmeye başladı. Kimimiz için bir okul, kimimiz için ise uzaktan işlerimizi yönetmemizi mümkün kılan bir platform haline geldi. Hal böyle olunca da bir nevi kamu görevi yaptığımızın bilinciyle hareket ederek hanelerimizi internetle buluşturmak çalışmalarımızı artırdık. Ev internetine daha önceden ihtiyaç duymayan ancak günümüz şartlarında yoğun bir şekilde talep eden müşterilerimize aynı gün içerisinde kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Superbox çözümümüz ile karşılık verdik. Bu durum rakamlarımıza da yansıdı. Son bir haftada bu hizmete gelen talep iki kat arttı, kullanıcı sayımız 400 bini aştı. Bu artış ve beraberindeki yoğun kullanıma bağlı olarak bazı saatlerde Superbox'ın internet trafiğinde yüzde 67'lik artışların meydana gelmesi de bizlere müşterilerimizin memnuniyetini gösteriyor. Biz, bu internet hizmeti ile bir anlamda müşterilerimizin evine temassız internet götürüyoruz. Bu zorlu süreçte evler internetsiz kalmasın diye var gücüyle çalışan mağaza çalışanlarımızın ve ev içerisindeki müşterilerimizin sağlığını gözeterek gelen talepleri uzaktan karşılıyor ve müşterilerimizle temas etmeden dijital ev çözümümüz olan bu internet hizmetini kuruyoruz". - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:28 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Fiber hızında internet sunan Superbox'a gelen talep bir haftada 2 kat arttı - Son Dakika
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