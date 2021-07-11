Fiber polyester imalathanesine ait depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fiber polyester imalathanesine ait depo da çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre Kızıltepe Sanayi sitesinde yaklaşık 2 dönüm üzerine kurulu fiber polyester imalathanesine ait depo da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yoğun dumanın yükseldiği yangına 6 farklı noktadan müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede söndürdü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangında, iş yerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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