Fiber polyester imalathanesine ait depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fiber polyester imalathanesine ait depo da çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre Kızıltepe Sanayi sitesinde yaklaşık 2 dönüm üzerine kurulu fiber polyester imalathanesine ait depo da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yoğun dumanın yükseldiği yangına 6 farklı noktadan müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.