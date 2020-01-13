Fiber teknede 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Fiber teknede 10 kaçak göçmen yakalandı

24 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fiber tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Fiber teknede 10 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fiber tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik  Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Görecek Adası açıklarında fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Suriye ve Filistin uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
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