Son Dakika Haberleri: Fiber teknede kaçak 9 göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Fiber teknede kaçak 9 göçmen yakalandı - Son Dakika

Fiber teknede kaçak 9 göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına fiber tekneyle geçmeye çalışan kaçak 9 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Fiber teknede kaçak 9 göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına fiber tekneyle geçmeye çalışan kaçak 9 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü Dikili açıklarında fiber tekneyle bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan fiber teknede, tamamı Suriye uyruklu 7'si erkek, 1'i kadın ve 1'i çocuk olan 9 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Dikili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:03 Kaynak: DHA
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