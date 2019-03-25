Son Dakika Haberleri: Fiber Teknedeki 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Fiber Teknedeki 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

BODRUM'dan fiber tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Fiber Teknedeki 6 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
BODRUM'dan fiber tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum ilçesi Kargı Adası önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu, cumartesi günü saat 10.30'da, şüpheli gördüğü bir fiber tekneyi durdurdu. Yapılan kontrolde teknedekilerin, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5'i Filistin ve 1'i Yemen uyruklu toplam 6 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yetişkin erkek olan 6 kaçak göçmen ve tekne, kıyıya getirildi. Yapılan kimlik tespit işlemi sonrası kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

Kargı, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi Seçime 6 Gün Kala 9 Büyükşehirde Dengeleri Değiştirecek Anket Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:54:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fiber Teknedeki 6 Kaçak Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]