Fiber Teknedeki 6 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
BODRUM'dan fiber tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
BODRUM'dan fiber tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Bodrum
ilçesi Kargı
Adası önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu, cumartesi günü saat 10.30'da, şüpheli gördüğü bir fiber tekneyi durdurdu. Yapılan kontrolde teknedekilerin, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5'i Filistin
ve 1'i Yemen
uyruklu toplam 6 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yetişkin erkek olan 6 kaçak göçmen ve tekne, kıyıya getirildi. Yapılan kimlik tespit işlemi sonrası kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:23 Kaynak: DHA
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