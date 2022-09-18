FİBER TEKNENİN DENİZDE YÜZENLERİN ARASINA DALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

FİBER TEKNENİN DENİZDE YÜZENLERİN ARASINA DALDIĞI ANLAR KAMERADA

18.09.2022 23:06

İZMİR'in Menderes ilçesinde, açıktan kıyıya doğru gelen ve içerisinde 3 kişinin olduğu fiber tekne denizde yüzenlerin arasına dalıp, yan yattı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, açıktan kıyıya doğru gelen ve içerisinde 3 kişinin olduğu fiber tekne denizde yüzenlerin arasına dalıp, yan yattı. 1 kişinin hafif yaralandığı olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gümüldür Mahallesi sahilinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu fiber tekne kıyıya yanaşmak isterken, hızını azaltamayınca denizde yüzenlerin arasına dalarak tehlike yarattı. Denizde yüzen tatilcilerden Ercan Güzelay'ın kolundan yaralanmasına yol açan fiber tekne, sahil kenarındaki demire çarpıp, yan yattı. İçerisindeki 3 kişi savrulup, denize düştü. Sahildekiler tekneden denize savrulan 3 kişinin yardımına koştu. teknede bulunanlar kazayı yaralanmadan atlattı. Açıktan kıyıya doğru hızla gelen fiber teknenin deniz kıyısındaki demire çarpıp, yan yattığı anlar ise sahilde oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ'

Denizde yüzerken, motorlu kayığın üstlerine doğru geldiğini son anda fark ettiklerini anlatan Ercan Güzelay, Teknenin geldiğini görünce arkadaş, çocuğuna olduğu yerde kalması için işaret etti. Tekne son sürat üstümüze gelmeye başladı. Yakınında bulunduğumuz demire çarpıp, devrilmeden son anda kaçtık ama tekne sol koluma çarptı. Hızlı geldiği için demir bile yamuldu. Büyük bir faciadan dönüldü dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Gümüldür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FİBER TEKNENİN DENİZDE YÜZENLERİN ARASINA DALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:35 Squid Game dizisinin 3. sezonu için bomba iddia! Dizinin yönetmeninden Leonardo DiCaprio açıklaması
11:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Şehit yakınlarına ve malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız
11:04 Hafatya yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,29 seviyesinden işlem görüyor
11:01 CHP'li Haluk Pekşen'in kızı: Babamı yanlış teşhis öldürdü
10:58 Volkan Demirel Atakaş Hatayspor'da
10:45 Gaziantep'te büyük skandal! Doktor haftada sadece 1 gün geliyor
10:42 ABD'nin şeytani Dedeağaç planı! Savaş gemilerini getirmek için üs kuruyor
10:40 Gram altın düşmeye devam ediyor
10:25 Zincir markette kilosu 17,90 TL'ye satılan "yerli" muzun çürük olması tepki çekti
10:20 Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yarı yarıya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 12:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: FİBER TEKNENİN DENİZDE YÜZENLERİN ARASINA DALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement