Fiberde Ortak Çalışmaya Hazırız"

EDA TOPCU - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, geleceğin anahtarının fiber olacağını belirterek, "Bu noktada, tüm paydaşlar açısından başarılı bir model geliştirmek üzere hükümet ve diğer operatörler ile birlikte çalışmaya hazırız. Hükümet politikasıyla tam uyumlu bir varlık paylaşımını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.



Deegan, şirketin 2018 faaliyetleri ve 2019 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vodafone Türkiye'nin, 2018 yılında da başarılı performansını sürdürdüğünü ifade ederek, 2018-2019 mali yılının ilk yarısı olan Nisan-Eylül 2018 döneminde 670 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi.



Aynı dönemde servis gelirlerinin yüzde 14,6 artışla 5,2 milyar liraya ulaştığını belirten Deegan, bugün itibarıyla toplam 23,7 milyon mobil ve 775 bin sabit genişbant müşterisine hizmet verdiklerini anlattı.



Deegan, 12 yıldır faaliyet gösterdikleri Türkiye pazarına toplam 21 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, 2019 yılında da ülkeye ve sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Ana odak alanımız dijitalleşme olmaya devam ediyor. 'Dijital telekom operatörü' olma hedefimiz doğrultusunda, 2018 yılında da dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerimize mükemmel bir deneyim sunmaya devam ettik.



Dijitalleşme, iş süreçlerimizi, şebekelerimizi, işletme ve inovasyon yapma biçimimizi derinden etkiliyor. İnovasyon ve ölçeğin kilit önemde olduğu, hızlı hareket eden bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. Bu hızlı gelişim ortamında Vodafone olarak dijital düşünüyor, herkesi daha iyi bir yarın için birbirine bağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, geleceğin dijital altyapısına yatırım yaparak birey ve işletmelerin her yerde her zaman güvenle bağlantı kurmasına imkan veren kaliteli ürün ve servisler sunuyoruz."



"37 milyon liralık sosyal yatırım yaptık"



Colman Deegan, mobil şebekelerini geliştirmeye ve 4.5G'de ilerlemeye verdikleri öneme işaret etti. 4.5G müşteri sayısının 14 milyonu aştığını bildiren Deegan, "Türkiye'nin 81 ilinde 15 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdük. Diğer yandan, sabit pazarda da iyi bir gelişme kaydettik ve önemli iş birliklerine imza attık. Yeni nesil erişim şebekelerimiz ile ulaştığımız hane sayısını 7,3 milyona yükselttik. Güçlü iş ortaklıklarıyla ekosistemimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Sosyal yatırımlar hakkında da bilgi veren Deegan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2018 yılında sosyal yatırımlarımızı da aralıksız sürdürdük. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 11 yılda yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın hayatına dokunduk, 37 milyon liralık sosyal yatırım yaptık. 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle Ağustos 2016'dan bu yana 25 bini aşkın çocuğa ulaştık.

Türkiye'nin 'yerli ve milli üretim' hedefini destekliyoruz. Bu kapsamda, yerel iş ortakları ve girişimciler ile birlikte çalışıyoruz. 2019'da Türkiye'nin 'yerli ve milli üretim' hedefini desteklemeye ve bu kapsamda, yerel iş ortakları ve girişimciler ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. 'Vodafone Yanımda' uygulamamız yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaştı. Müşterilerimize genişbant teknolojilerimizdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."



"Fiberde, ortak projelerde önemli taraflardan biri olmaya hazırız"



Vodafone Türkiye CEO'su Deegan, geleceğin anahtarının fiber olacağını belirterek, "Bu noktada, tüm paydaşlar açısından başarılı bir model geliştirmek üzere hükümet ve diğer operatörler ile birlikte çalışmaya hazırız. Hükümet politikasıyla tam uyumlu bir varlık paylaşımını sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye'deki fiber ayak izini yaygınlaştırmak, sadece sabit pazar için değil, aynı zamanda mobil şebekelerin veri taşıma kapasitesini güçlendirmek için de gerekli. 2019'un, Türkiye'nin dijital dönüşümünde hayati rol oynayacak fiber altyapının yaygınlaştığı ve sabit internet pazarında da rekabetin geliştiği bir yıl olmasını diliyoruz. Vodafone Türkiye olarak hem sabit hem mobil pazarda altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bu sayede daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak her çözüme sıcak bakıyoruz. Fiber

şebekelerin en ücra köşelere kadar hizmet sağlamasını ve bilgi toplumu olma yolunda herkesin fiberden yararlanmasını sağlayacak şekilde geliştirilecek ortak projelerde önemli taraflardan biri olmaya hazırız." şeklinde konuştu.



Vodafone Grubu'nun dünyada 77 milyonun üzerinde Nesnelerin İnterneti bağlantısına sahip olduğunu aktaran Deegan, müşteriler ve endüstrinin, dijital hayatta artık daha fazla bir araya geldiğini söyledi.



Deegan, fiber ve kablosuz bağlantılara yatırım yaparak yakınsamaya, yeni ilerici çözümlere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin standartlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyoruz. 5G'nin hayata geçmesinde önemli bir dönüm noktası olan, dünyanın ilk 5G aramasını başarı ile gerçekleştirdik. Türkiye'de ise üyesi olduğumuz 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda gerekli test ve çalışmaları gerçekleştirerek Türkiye'de ilk 5G sinyalinin verilmesine katkı sağladık. Türkiye'nin 5G yolculuğunu, bugüne dek olduğu gibi önümüzdeki süreçte de kararlı bir şekilde desteklemeyi sürdürecek ve yeni nesil teknolojileri Türkiye ile buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



"Türkiye, telekomünikasyon sektöründe bölgesinin lideri olmaya aday"



Telekom sektörünün hiç olmadığı kadar hızla değiştiğine dikkati çeken Deegan, dijitalleşme, kesintisiz iletişim, hızlı yanıt verebilme kabiliyeti ve dönüşen rekabette hızlı çözümler geliştirebilmek için öncelikle bunların altyapısının oluşturulması gerektiğini söyledi.



Colman Deegan, "Yaşanan teknolojik dönüşümün geleceğin rekabetini nasıl şekillendireceğini öngören ve bu dönüşümün gerisinde kaldığını düşünen tüm ülkeler, bugünden fiber altyapıya ciddi bütçeler ayırıyor. Türkiye'de de sabit genişbant pazarında sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlanmasına ve tüm ülkeyi saran bir fiber altyapı için önceliklendirilmiş yatırımlara ihtiyaç var. Burada hem kamuya hem de ortak adımlar atabilmek noktasında oluşturulacak bir zeminle özel sektöre önemli görevler düşüyor. Yatırımların önünün açılması, yatırım ikliminin desteklenmesi ve bu alanda yeni teşviklerin devreye alınmasıyla Türkiye, telekomünikasyon sektöründe bölgesinin lideri olmaya adaydır." diye konuştu.

