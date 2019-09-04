Son Dakika Haberleri: Fiberli Antalyaspor madalya ile döndü
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Fiberli Antalyaspor madalya ile döndü

3 saat önce

Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, Rize'nin Çayeli ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki yarışlardan başarılı sonuçlarla döndü.

Fiberli Antalyaspor madalya ile döndü, System.String[]

Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, Rize'nin Çayeli ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki yarışlardan başarılı sonuçlarla döndü.


Rize'nin Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı'na, Fiberli Antalyaspor'dan Bülent Mihraç Korkmaz, Muhammet Pöze, Emir Kaya. Bahaettin Sarı, Furkan Gürler ve Uygarcan Orakçı katıldı. Genç erkeklerde Bülent Mihraç Korkmaz 3'üncü sırayı elde ederken, Fiberli Antalyaspor aynı kategoride takım olarak 2'nci sırayı elde etti.


Fiberli Antalyaspor, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı'na Haşim Köksal ve Devrim Ardıç ile katıldı. Antalya'yı ve Fiberli Antalyaspor'u başarıyla temsil eden Haşim Köksal 2'ncilik kürsüsüne çıkarken, Devrim Ardıç ise 3'üncü sırada yer alarak Antalya'ya madalya ile döndü. - ANTALYA

Antalyaspor, Kırklareli, Çayeli, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:49 Kaynak: İHA
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