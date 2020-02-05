Fiberli, bisiklet takımı sponsorluğunu yeniledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fiberli, bisiklet takımı sponsorluğunu yeniledi - Son Dakika Spor

Fiberli, bisiklet takımı sponsorluğunu yeniledi

6 saat önce

Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, bu yıl da Fiberli sponsorluğunda yarışmalara katılacak.

Fiberli, bisiklet takımı sponsorluğunu yeniledi, System.String[]

Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, bu yıl da Fiberli sponsorluğunda yarışmalara katılacak.


Hasan Subaşı Tesislerinde düzenlenen imza törenine, Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu ve Fiberli Genel Müdürü Erçin Çakmaklı ile Fiberli Antalyaspor bisiklet takımı sporcuları katıldı. Temiz enerji mesajını uluslararası yarışmalara da ulaştıran Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı 6'ncı yılında da sponsorluğunu üstlenen Fiberli markasına teşekkürlerini ileten Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu, bisiklet branşına ve şehirlerinin takımlarına destek oldukları için teşekkür etti.


2015 yılında faaliyete geçen Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı'nın kuruluşundan bu yana Fiberli markasıyla yoluna devam ettiğinin altını çizen Fiberli Genel Müdürü Erçin Çakmaklı ise "Marka olarak 'Enerjini Koru', sloganıyla yola çıktık. Çünkü enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu, önümüzdeki günlerde ne kadar önem taşıyacağını biliyoruz. Her zaman spora ve bisiklet takımımıza destek olacağız" - ANTALYA

Hasan Subaşı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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